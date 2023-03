Perché mettere i piedi nell'aceto?

che l'aceto sia stato scoperto per caso più di diecimila anni fa, quando l'uomo iniziò la produzione dei primi vini. Oggi sul mercato troviamo diversi tipi di aceti: aceto di vino bianco, rosso, balsamico, sherry, mela, pera, ecc. Oltre all'acido acetico che conferisce all'aceto quel caratteristico odore acido e sapore pungente, l'aceto naturale in commercio contiene anche piccole quantità di acido tartarico e citrico.può essere utilizzato in diversi campi, come alimento in cucina, nelle pulizie della casa, oppure in medicina alternativa grazie al suo contenuto di acido acetico che ha proprietà antimicrobiche. È proprio in ragione di queste sue qualità che l'aceto si rivela una miscela miracolosa con cui prendersi cura dei propri piedi.è da sempre un ottimo rimedio contro molti problemi. Quando ci riferiamo alle nostre estremità inferiori, l'aceto ci aiuta a combattere la stanchezza, il cattivo odore, i problemi fungini, verruche, il cosiddetto piede d'atleta e tanto altro. L'aceto, infatti, ha un effetto purificante sulla pelle, inoltre, l'acidità dell'aceto ha proprietà idratanti sui piedi e favorisce il recupero dell'epidermide.mettere un poco di aceto in una bacinella riempita con acqua tiepida o calda, e dopo una manciata di minuti i piedi saranno molto più morbidi. Questo succede perché le proprietà acide dell'aceto possono aiutare ad ammorbidire la pelle secca, semplicemente immergendo i nostri talloni nella soluzione., un buon pediluvio curativo con aceto migliorerà l'aspetto dei tuoi piedi. Non importa che tipo di aceto usi poiché entrambi contengono una concentrazione simile di acido acetico. L'importante è assicurarti che il recipiente sia perfettamente pulito prima di mettere i piedi in ammollo. Non preoccuparti se senti l'odore dell'aceto, perché presto svanirà.una ciotola abbastanza grande da contenere i piedi, quindi, riempila alternando una tazza di aceto e due tazze di acqua calda. Continua con lo stesso procedimento fino a che la bacinella non sarà abbastanza piena. Una volta che il composto sarà pronto, immergi i piedi per 15 - 20 minuti. Dopodiché, sciacqua e asciuga bene i piedi. Se lo ripeti ogni giorno, noterai che i tuoi sintomi scompariranno del tutto in pochissimo tempo.Sebbene mettere i piedi in ammollo nell'aceto possa apportare dei benefici per la maggior parte delle persone, ci sono dei casi in cui sarebbe meglio evitarlo. Per esempio, se ci sono delle ferite aperte, graffi o tagli sui piedi, oppure in presenza di patologie come il diabete o altri disturbi che influiscono sul flusso sanguigno, in queste circostanze è meglio evitare di fare pediluvi con aceto. In ogni caso, è sempre bene consultare il proprio medico di fiducia.