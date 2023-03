Il potere dell'ottimismo

vuol dire essere disposti a guardare l'aspetto più favorevole degli eventi ed aspettarsi il risultato più vantaggioso da essi. Il pessimismo, invece, è l'opposto, poiché in questo caso si evidenzia il lato negativo degli eventi. In generale, gli ottimisti hanno più successo nella vita e sono anche più sani delle persone pessimiste., l'atteggiamento che assumiamo denota il modo in cui affrontiamo la vita. L'ottimismo va oltre il semplice pensiero positivo, è uno stile di vita. Il pessimismo, d'altra parte, è un atteggiamento negativo che insabbia il nostro stato d'animo., ecco una storia davvero esemplificativa sul grande potere dell'ottimismo.un noto produttore di scarpe inviò due suoi venditori in Africa. Il loro compito era quello di indagare sui probabili acquirenti e di riferire le loro scoperte alla sede centrale riguardo le potenzialità del nuovo mercato.inviò un resoconto piuttosto deludente: "".mandò una risposta alquanto diversa: "".è che ci sono diversi modi di guardare lo stesso risultato. Sta a noi scegliere come interpretare una certa situazione a seconda che la guardiamo positivamente con ottimismo, oppure la viviamo come una rinuncia piena di negatività.