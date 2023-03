I figli di Taras Bulba: Ostap e Andriy in breve

Breve riassunto della vita di Ostap e Andrey, due fratelli morti entrambi per un ideale. Ostap per amore del suo paese, Andriy per la donna che amava.

dal titolo "" (), lo scrittore russoci descrive la storia epica imperniata sul glorioso passato dei cosacchi ucraini che lasciarono le loro case per unirsi nella lotta contro i tiranni della nobiltà polacca., oltre allo stesso cosacco Taras Bulba, sono i suoi due figli,i quali, sebbene fossero cresciuti nello stesso contesto storico e sociale, avevano caratteri molto differenti. Ostap era il fratello maggiore e aveva un temperamento fermo e combattivo molto simile a suo padre, mentre il minore Andrey, flemmatico ed equilibrato, aveva ereditato il carattere da sua madre.non era molto interessato alle donne, sebbene non fosse privo di sentimenti umani. Andriy è descritto come uno studente modello, a differenza del fratello maggiore che spesso era assente alle lezioni. Completati gli studi all'Accademia di Kiev, i due fratelli tornano a casa. Una volta riuniti, i tre protagonisti intraprendono il viaggio verso il leggendario "" (), situato nell'attuale Ucraina, dove si aggregano agli altri cosacchi nella guerra contro i polacchi., i due fratelli moriranno. Coraggiosamente, in battaglia, fino all'ultimo contro i suoi nemici, Ostap si dimostrerà un vero eroe, restando fedele alla patria anche quando i polacchi lo sottopongono a terribili torture. Non un urlo né un gemito sfuggono alle sue carni tormentate. Andriy, invece, a causa del suo amore per una bellissima donna polacca, è costretto a passare dalla parte del nemico, tradendo suo fratello e il padre. Sarà lo stesso Taras a porre fine alla sua vita come punizione per il suo tradimento.che scrivendo questa storia, l'autore abbia voluto dimostrare che ogni persona ha una propria individualità e le sue priorità. Infatti, sebbene abbiano avuto la medesima educazione, Ostap e Andriy non hanno mai perso le loro singolarità e i tratti tipici del loro carattere.