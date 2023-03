I due scarabei

Esopo

questa favola dei due scarabei,ha voluto sottolineare che non tutti dovrebbero essere creduti sulla parola. Spesso le persone si nascondono dietro le loro buone intenzioni, ma in realtà pensano solo a se stesse. Un altro significato di questo racconto è che perfino il gesto più ignobile può essere spiegato e giustificato.un toro che riposava tranquillo su un piccolo isolotto e due coleotteri ne approfittavano per nutrirsi del suo letame. Un giorno, dopo il caldo sole d'estate, arrivò l'autunno, e qundi l'inverno portando un'ondata di vento freddo.dei due coleotteri disse all'altro che avrebbe attraversato il mare in cerca di cibo mentre lui sarebbe rimasto sull'isola. "", gli disse, promettendogli che qualora avesse trovato cibo in abbondanza, lo avrebbe portato anche per lui.un lungo volo lo scarabeo raggiunse la terraferma, dove trovò molto letame fresco. Si fermò in quel posto per un po' e mangiò abbondantemente. Passato l'inverno, l'insetto tornò sull'isola. Quando il suo amico scarabeo che vi era rimasto lo vide così grassottello e sano, lo biasimò, rimproverandolo perché non aveva portato nulla di quanto gli aveva promesso.".