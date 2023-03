Come amano i segni zodiacali

vi parlerò di un argomento molto interessante, cioè, la capacità di amare di ogni segno dello Zodiaco e, quindi, quali sono quelli che "" con maggiore intensità e dedizione e quali, invece, i segni che hanno difficoltà a donare il proprio cuore. Ovviamente, qui non si cerca solo di scoprire come l'amore sia legato alla coppia, ma anche verso gli amici, parenti, colleghi di lavoro, ecc. In ogni caso, vediamo quali sono i segni che seguono un percorso amorevole facile e quelli che invece lo rendono difficile.che quando parliamo dell'oroscopo dell'amore, mettiamo in campo una delle forze astrologiche più potenti che esistano. Sì, perché le stelle ci aiutano a capire gli aspetti innati nel carattere amorevole delle persone. Perciò, conoscere le caratteristiche di ogni segno zodiacale sul piano sentimentale ti aiuterà a conquistare il/la tuo/tua "".L'Ariete è tra gli innamorati più fedeli dello Zodiaco (), ma è anche colui o colei che richiede più attenzioni. Essere il numero uno è estremamente importante per questo nativo. Infatti, il leader è solo lui o lei. Se hai litigato con un Ariete, sarà il primo a dire che gli dispiace e il primo ad essere presente quando avrai bisogno di coccole. È stimolato da continue sfide e conquiste, proprio come un bambino che ha appena avuto un giocattolo nuovo e va in cerca di un altro giocattolo.Come si sa, gli appartenenti al segno zodiacale Toro sono piuttosto prudenti e riservati, perciò, prima di "" si assicureranno di non farsi male. Inizialmente è un innamorato attento e discreto, così tenace che farà di tutto per conquistare il cuore della persona amata. Poiché il Toro è un segno di terra, ha bisogno del contatto fisico per sapere di essere amato. A sua volta utilizza il linguaggio del corpo per manifestare i propri sentimenti mediante carezze e abbracci. Ciò che ama di più è guardare negli occhi la persona amata e tenerla per mano.L'innamorato Gemelli ha un incombente bisogno di relazionarsi; è terrorizzato dalla solitudine e si adatta meravigliosamente a tutti i tipi di persone. A causa della sua natura mutevole, ha bisogno di mascherare le proprie emozioni e, quindi, le sue manifestazioni d'amore sono sempre duplici. Un giorno ti fa sciogliere sotto il suo fascino come neve al sole, ma il giorno dopo riceverai un messaggio che annullerà l'appuntamento senza alcuna spiegazione. A quel punto sarà inutile chiedergli il motivo, perché non otterresti una risposta coerente.Il Cancro è molto probabilmente il segno più sensibile dell'intero Zodiaco. La famiglia è la cosa più importante per questo nativo. Il suo obiettivo è costruirsi una casa. Ha un lato materno assai sviluppato con cui si prende cura e difende le persone che ama. A sua volta, sebbene non lo ammetterà mai, ama essere protetto e curato. Se sei innamorato/a di un ragazzo o una ragazza Cancro, avrai bisogno di molto tempo e pazienza per conquistarlo/a, ma ricorda: il Cancro non si fida mai degli estranei, perciò, se pensi che ti dia il suo cuore al primo appuntamento, sei in errore.Il Leone è governato dal Sole, è il quinto dei dodici segni zodiacali e il secondo segno di fuoco. Non appena il sipario si alza appare un Leone. Insomma, è difficile non notare un nativo di questo segno, giacché si presenta pieno di sfarzo ed entusiasmo e un'energia traboccante. Di solito è al centro dell'attenzione e l'anima della festa. In amore il Leone è piuttosto egocentrico e a volte sa essere brutalmente schietto e privo di tatto, ma mai miserevole. Se vuoi conquistare il cuore di un Leone, è molto facile: diventa suo fan.La Vergine è un segno profondamente esigente ed è in cerca di qualità piuttosto che di quantità. E siccome la qualità è una cosa rara, avrà poche relazioni amorose. In genere, tende ad eludere la sfera dei sentimenti a causa delle sue paure e inibizioni. È terrorizzato dall'idea che qualcuno gli possa spezzare il cuore, pertanto, preferisce mantenere le distanze e apparire freddo e scostante. Perciò, se vuoi vivere una storia da sogno romantico o da fiaba, dimentica la Vergine, poiché le persone di questo segno vivono su un piano prettamente materiale e pratico.Governata da Venere, la Bilancia è un'inguaribile romantica che ama amare ed essere amata. Raramente rimane senza partner e molto spesso preferisce una relazione meno felice piuttosto che vivere in solitudine. Gli piace la comodità, adora le cose belle e si aspetta regali e sorprese speciali. L'innamorato di segno Bilancia ha bisogno di attenzioni e coccole ed è felice quando ha un partner maturo, determinato e forte. Soprattutto, vuole sapere di essere al primo posto nel cuore di colui o colei di cui si è innamorato/a.Lo Scorpione è un segno noto per le sue capacità di seduzione. I suoi sentimenti possono essere travolgenti. Infatti, quando gli piace qualcuno, cerca in tutti i modi di ottenere ciò che vuole. Se perde un'occasione, ne troverà subito un'altra. Ovviamente, metterà alla prova il suo potenziale partner prima di iniziare una storia d'amore con lui o lei. Questo perché lo Scorpione è molto cauto quando deve avviare una nuova relazione, ma se è innamorato davvero, è pronto a dedicarsi all'altro per tutta la vita.Il Sagittario ha generalmente un'influenza positiva su chi lo circonda e soprattutto sull'uomo o la donna di cui è innamorato. Il suo entusiasmo e la sua curiosità sono contagiosi. Se ti interessa qualcuno di segno Sagittario e ti stai chiedendo come sarebbe una relazione con lui o con lei, scoprirai che è una persona molto aperta nei suoi sentimenti e non nasconde mai le proprie emozioni, perciò, non sorprenderti se inizia a raccontarti le tante avventure che ha avuto. Sebbene viva la sua vita sentimentale a livello superficiale, in fondo, sogna una relazione stabile.Il Capricorno può rivelarsi il compagno di vita ideale, ma prima devi essere in grado di sfondare la sua corazza. Si sa che questo decimo segno zodiacale non si apre molto facilmente e all'inizio di una relazione si mostra piuttosto distaccato, ma ciò non significa che non sia romantico. Una volta che avrai conquistato la sua fiducia e sentirà che sei la persona giusta, il Capricorno mostrerà il suo lato tenero e sarà un innamorato affettuoso e amorevole, sempre attento ai bisogni e desideri della persona amata.L'Acquario è un innamorato originale, moderno e amichevole. Con lui o lei puoi condividere esperienze spirituali e interessanti conversazioni intellettuali. In pratica, è tra quelle persone che preferiscono una buona amicizia piuttosto che una brutta storia d'amore, quindi cercherà di sminuire i sentimenti. In questo modo discuterà dei benefici dell'amicizia, anche perché ciò significa non complicarsi la vita. Vuole mantenere la sua indipendenza e per questo motivo cerca di non legarsi troppo all'altro, ma questo non significa che ha smesso di amarlo.L'innamorato Pesci può essere tutto ciò che vuoi trovare in una persona o tutto ciò che non vuoi. Chi è nato tra il 20 febbraio e il 19 marzo, appartiene al segno più sognante e romantico di tutto lo Zodiaco. È un po' capriccioso e molto sensibile e, quindi, facile da ferire. In amore può dare molto senza aspettarsi nulla in cambio e sacrificarsi per la persona che ama. Di negativo c'è che è volubile e vulnerabile, si arrabbia per delle sciocchezze. Pertanto, è meglio che scelga un partner forte e indipendente, che sia in grado di perdonare i suoi piccoli difetti.