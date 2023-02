Vacanze in Sardegna all’insegna del lusso

Se quando pianifichi le vacanze estive non sai scendere a compromessi, è qui che devi andare, in Sardegna.

Il mare cristallino, la sabbia bianca e la natura incontaminata si fondono con la vita mondana, i servizi di alto livello e le strutture di lusso. L’incontro magico fra questi due scenari apparentemente opposti avviene in Sardegna ed è difficile da trovare altrove.

Se quando pianifichi le vacanze estive non sai scendere a compromessi, è qui che devi andare, in Sardegna: i colori della natura placheranno i tuoi sensi, l'accoglienza sarda farà il resto.

Le vacanze in Costa Smeralda

La costa che parte da Nord, che comprende l'arcipelago della Maddalena e scende verso est è detta Costa Smeralda. Non è difficile capirne il motivo: il colore del mare è proprio di questa sfumatura di blu.

La Costa Smeralda è il connubio perfetto per chi cerca la bellezza del mare e delle spiagge ma anche le serate eleganti nelle piazzette chic, nei locali alla moda e lo shopping di lusso nelle boutique delle grandi firme internazionali. Non è raro in alcuni casi incontrare vip che scelgono i porti della Costa Smeralda per ormeggiare i loro yacht e scendono a terra per un drink o una cena a 5 stelle.

Alcuni dei luoghi più visitati della Costa Smeralda sono le Isole dell’arcipelago della Maddalena, fra cui l’omonima e l’Isola di Spargi. Tornando sulla costa, le località più famose, di cui avrai già sicuramente sentito parlare, che si incontrano da nord scendendo lungo est sono: Palau, Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Porto Rotondo, Il Golfo della Marinella e Golfo Aranci, prima di giungere a Olbia, polo di accesso all’Isola grazie all’aeroporto e al porto dove ogni giorno arrivano e partono traghetti da e per il continente.

Ogni località ha le sue peculiarità in fatto di spiagge, fondali e sfumature del mare ma quello che le accomuna tutte è l’attenzione al turista e il livello dei servizi offerti: impossibile pentirsi di aver deciso di passare qui le proprie vacanze.

Strutture ricettive di lusso in Costa Smeralda

L’iGV CLUB Santaclara, è molto più di un villaggio turistico in Sardegna . Sorge di fronte l’Isola di Spargi e, con la sua architettura a zero impatto ambientale in stile mediterraneo è perfettamente integrata con l’ambiente circostante.

La baia in cui sorge l’iGV CLUB Santaclara è una zona protetta caratterizzata dalla presenza di alcune specie di piante rare che fanno da sfondo auna spiaggia da cartolina con la sabbia bianca che si tuffa nel mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio ed è raggiungibile sia a piedi in10 minuti o con servizio navetta.

Oltre alla location esclusiva, l’ iGV CLUB Santaclara vanta dei servizi di altissima qualità, il che lo rende la meta perfetta per chi vuole godere del mare della Sardegna immerso in una bolla di relax.

Le stanze sono dotate di tutti i confort: dalla TV con accesso illimitato ai canali Sky al frigobar, al telefono, aria condizionata, cassaforte e wi-fi. Se hai bisogno di più di 3 letti puoi richiedere due stanze comunicanti o direttamente una Suite con due camere distinte e terrazzino. Alcune sono vista mare.

Considerando le attività e le attrazioni a tua disposizione nel club, probabilmente avrai poco tempo da passare in stanza: di giorno le numerose attività organizzate dallo staff e di notte i locali, gli spettacoli e il cinema.

Ogni giorno vengono organizzati giochi, tornei e gare sportive, puoi partecipare a corsi collettivi di: vela, tennis, tiro con l’arco, nuoto, scherma, qui gong, crossfit, camminata metabolica, acqua metabolica, pilates e spinning oppure puoi sfidare gli amici o il partner sui campi da calcio a 5, tennis, pallacanestro, pallavolo, beach volley, beach tennis, footvolley, pallanuoto, ping-pong e bocce. O, ancora, prendere una canoa, o una tavola da surf per esplorare l’azzurro mare sardo.

Se prima di metterti alla prova vuoi qualche lezione provata, a pagamento puoi usufruire dell’esperienza e la professionalità di Istruttori certificati anche per quanto riguarda le attività subacquee grazie alla collaborazione di un centro diving esterno.

Per chi vuole conoscere i dintorni è possibile richiedere l’organizzazione di una escursione verso una delle destinazioni previste che comprendono Palau, l’Arcipelago della Maddalena, Porto Cervo, Baia Sardinia, la Corsica e le sue isole.

E, dopo tante attività, ti aspetta il centro estetico per una pausa di relax e benessere che ti rigenererà nel corpo e nell’anima, preparandoti per la serata.

Se viaggi con i tuoi figli, non hai di che preoccuparti, infatti dai 0 ai 17 anni vengono organizzate attività adeguate per intrattenere i tuoi bambini e ragazzi, e tu potrai godere di qualche momento solo per te sapendo di averli lasciati in ottime mani.

Se poi dovessi avere qualche dubbio in merito alla tua o alla loro salute, un medico e un pediatra sono disponibili gratuitamente nella struttura in orario ambulatoriale per darti tutte le informazioni e il supporto di cui hai bisogno.

Nei Club iGV non manca proprio niente per trascorrere delle vacanze da sogno.

Prenota entro il 31 Marzo: approfitta della promozione Best Price 2023

Hai tempo fino al 31 Marzo 2023 per prenotare il tuo soggiorno estivo in un club iGV con la promozione Best Price che ti garantisce un ribasso di oltre il 30%. Inoltre ti consente di ottenere uno sconto fino all'80% sui prezzi dei bambini e ragazzi fino a 16 anni e la possibilità di annullare la prenotazione gratuitamente entro 15 giorni lavorativi dall'inizio del soggiorno.