Plutone in Toro

nel tema natale

conferisce forze ed energie che ci aiutano ad affrontare quei turbamenti emotivi che sono rinchiusi nel nostro inconscio. Ci spinge ad avere il controllo su noi stessi, a concentrarci e comprendere il nostro io interiore. Attraverso i suoi influssi governiamo i comportamenti che nascono dall'istinto. Sotto la sua azione cresce la forza di volontà e resistenza, così come la capacità di guarigione, rigenerazione e trasformazione, sia fisica che mentale.si è verificato nel periodo compreso tra l' 8 aprile 1852 e il 22 luglio 1882, cioè, il lasso di tempo "" in cui ha avuto luogo la guerra civile americana (), che ha visto contrapposti gli stati del Nord contro gli stati del Sud. Il prossimo passaggio del "" nel secondo segno zodiacale avverrà il 10 giugno 2095 e si protrarrà fino al 16 giugno 2127.che quando Plutone transiterà in area Toro si verificherà una certa riluttanza al cambiamento poiché alcune delle caratteristiche di questo settore astrologico sono, resistenza di fronte agli ostacoli, forza di volontà e tenacia ostinazione. Chi nascerà in questo contesto astrale sarà una persona attaccata ai beni materiali, per cui preferirà ottenere la sicurezza di ciò che è stabile e durevole nel tempo. Insomma, avremo un Plutone più pratico rispetto ad altri posizionamenti.si tratti di una persona che lavora sodo, difficilmente chi avrà Plutone in Toro nella carta astrale sarà pienamente soddisfatto nella vita in termini di denaro. Questo perché per lui o lei i beni materiali svolgono un ruolo molto importante, dato che questo pianeta trasforma l'apprezzamento della ricchezza materiale in avidità. Materialista e pragmatico, sarà in grado di realizzare una rivoluzione globale nell'azienda in cui lavore al fine di perseguire un guadagno personale.