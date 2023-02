Plutone in Gemelli

nel tema natale

, Plutone è associato ai cambiamenti radicali che scuotono e generano metamorfosi permanenti nel mondo. È un pianeta che impartisce grandi poteri che distruggono per poi trasformare e rigenerare ciò che è stato distrutto. Questo significa che il passaggio di Plutone in un determinato segno zodiacale annuncia rivoluzioni fondamentali, determinando violente trasformazioni nella vita sulla Terra. La Casa occupata da Plutone al momento della nascita, definisce la parte della vita di una persona che sarà soggetta a cambiamento.accresce i principi di mutevolezza, dualità, irrequietezza e destrezza, spingendo al massimo le capacità intellettuali. La forza di volontà, il potere di un'intelligenza superiore e la brama di trasmettere informazioni, possono portare all'esaurimento psico-fisico. Le maggiori minacce comprendono: sbalzi d'umore, doppiezza e superficialità. Inoltre, quando la logica e il pensiero razionale sono esaltati, si perdono nell'ipocrisia e nell'improvvisazione costante.le persone con Plutone in Gemelli nella carta astrale hanno bisogno di controllare costantemente l'impulso ostinato e compulsivo dei propri pensieri. L'ultimo transito di Plutone in Gemelli ha avuto luogo dal 22 luglio 1882 fino al 10 luglio 1913. Durante questo periodo si è verificata un'incessante crescita nella ricerca della comunicazione e con essa l'espansione delle reti di collegamenti e di trasporto., l'informazione iniziò a diffondersi più rapidamente in buona parte del mondo. Alla fine di questo periodo, prima che Plutone uscisse dall'aria Gemelli, iniziò la Prima Guerra Mondiale. Il prossimo passaggio dell'ultimo pianeta del nostro sistema solare nel terzo segno dello Zodiaco è previsto per il 16 giugno 2127 e si tratterrà in quest'area fino al 15 agosto 2156.