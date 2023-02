Plutone in Cancro

nel tema natale

indica le sfide da affrontare e il modello di trasformazione che porterà. Plutone libera da tutto ciò che è vecchio, portando novità nella vita di ognuno di noi. La sua energia è piuttosto leggera poiché è molto lontano, ma, poiché interessa intere generazioni, è probabile che dia origine a grandi cambiamenti sulla Terra. Plutone è stato in Cancro dal 10 luglio 1913 al 4 agosto 1938. Il prossimo transito nel quarto segno dello Zodiaco ci sarà dal 15 agosto 2156 al 26 agosto 2183.è il pianeta simbolo della rinascita e del rinnovamento, per cui non riesce esprimersi al meglio quando si trova in area Cancro, dato che è un segno ispiratore di antiche usanze e tradizioni. Questo significa che i nati in questa circostanza astrale custodiscono dentro grandi valori familiari e sono molto protettivi nei confronti dei loro cari. Sono persone tranquille che se messe di fronte a sfide difficili si ritirano nel loro guscio.ha letteralmente portato un'evoluzione nello schema tradizionale della famiglia, le cui regole erano chiare in ordine di obbedienza e di rispetto. La madre svolgeva il suo ruolo di nutrire, proteggere e insegnare il comportamento appropriato ai propri figli. Il padre aveva il ruolo di dominio e controllo sull'intera famiglia. Era l'immagine del duro lavoro, dell'onestà., Plutone in Cancro nella carta astrale ha un significato in astrologia che ha sì a che fare con i grandi cambiamenti, ma più che altro a livello psicologico. Spesso questi cambiamenti non arrivano dall'esterno, ma piuttosto da una voce dentro di noi che ci incoraggia a cambiare alcuni aspetti della nostra vita. Quando ciò accade, dobbiamo ascoltare questa voce e prestarle attenzione, perché è per il nostro benessere.