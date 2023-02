Plutone in Ariete

nel tema natale

, Plutone porta sulla Terra mutamenti profondi e complessi, grandi trasformazioni e crisi esistenziali, ridisegnando il cammino della storia attraverso nuove scoperte, rinnovamenti e rivoluzioni. È come se al suo passaggio scavasse a fondo dentro ognuno di noi, nelle zone più nascoste, facendo emergere in superficie un temperamento e una personalità che nemmeno sospettavamo avessimo nascosto. Di certo, Plutone non passa inosservato, sebbene le sue trasformazioni siano lente, complesse e spesso impercettibili, tanto da essere avvertite piuttosto distanti nel tempo.dà risposte rivoluzionarie in campo personale, sociale, lavorativo ed economico. Questo nativo è caratterizzato da ingegno ed eccentricità. È un innovatore dal punto di vista produttivo e strutturale. L'ultima volta che Plutone si è fermato in Ariete è stato 16 aprile del 1822 (), e ci è rimasto fino al 8 aprile del 1852. Il prossimo transito di Plutone in Ariete avverrà tra il 23 febbraio 2068 e il 10 giugno 2095., l'azione dell'Ariete si trasforma in impazienza e insistenza nel voler fare a modo proprio. A nulla valgono i segnali che avvertono quando si sta andando fuori strada e che bisogna riflettere se davvero si vuole procedere in quella direzione. Sentimentalmente, questi innamorati possono iniziare diversi romanzi contemporaneamente e sentirsi felici e contenti allo stesso tempo. Nella vita sociale sono esigenti e vanitosi.si distinguono per forza di volontà e carattere. Sono caratterizzati dalla capacità di completare ciò che hanno iniziato, è importante per loro superare gli ostacoli e raggiungere il successo nelle proprie attività. Non hanno paura del pericolo, possono scegliere professioni pericolose e mostrare carattere e determinazione. Infine, è importante per questi nativi sentirsi liberi, senza essere vincolati da obblighi.