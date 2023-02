Morale della favola: chi non riesce a risolvere i propri problemi non è in grado di dare consigli agli altri.

L'indovino

Esopo

" fa parte dei racconti di Esopo, il famoso scrittore greco vissuto nel VI secolo a.C. Autore di tante belle favole, le sue storie hanno come protagonisti principalmente gli animali. Tutte le favole di Esopo racchiudono una morale, questo le rende un'ottima risorsa soprattutto per i lettori più piccoli ai quali trasmettono valori importanti. In particolare, questa favola insegna a non fidarsi dei consigli di persone sconosciute che millantano una soluzione per ogni problema., tanto tempo fa, un indovino che, seduto in una pubblica piazza, leggeva il palmo della mano ai passanti suggerendo le soluzioni ai loro problemi e consigliando i comportamenti da seguire per ottenere la buona fortuna.mentre eseguiva le sue profezie, il chiromante fu contattato da un vicino di casa il quale gli disse che dei ladri avevano sfondato la sua porta e dopo essere entrati avevano rubato tutto quello che aveva. Udita la notizia, l'indovino, balzò in piedi e si diresse di corsa verso casa sua., la gente disse: "è indicata per quelle persone che cercano di fare soldi sfruttando l'ingenuità e la creduloneria degli sprovveduti.