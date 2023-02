Il leone e il Delfino

Esopo

che le prime favole scritte risalgano a più di quattromila anni fa e si dice che siano nate in Mesopotamia ai tempi dei sumeri i quali per primi avevano inventato l'alfabeto. Alcuni millenni più tardi, e precisamente nel sesto secolo aC., in Grecia, nacque, uno scrittore e poeta che sarebbe diventato il numero uno nell'inventare storie brevi ma piene di significato.è probabilmente una delle favole meno note di Esopo. L'autore ci parla di alleanze e/o collaborazioni che si stringono tra due o più persone quando si tratta di raggiungere una serie di obiettivi vantaggiosi per entrambi. È un racconto molto breve che ci aiuta a valutare le persone su cui fare affidamento per avviare un progetto comune.che era particolarmente di buon umore poiché la giornata era meravigliosamente calda e soleggiata. Il re della foresta camminava lungo la riva del mare quando improvvisamente vide la testa di un enorme delfino che affiorava dall'acqua, lo chiamò e gli propose un'alleanza.", disse il leone. Il delfino accettò volentieri. Il patto fu suggellato.il leone si trovò a combattere contro un toro selvatico molto forte e, poiché le forze cominciavano a mancargli, chiese aiuto al delfino. Il cetaceo cercò di uscire dall'acqua, ma non ci riuscì. Il leone lo biasimò per averlo tradito.: "".