Plutone in Vergine

nel tema natale

. Si muove così lentamente all'interno dello zodiaco che gli ci vogliono 248 anni per attraversarlo tutto, tornando indietro (), per circa cinque mesi ogni anno. A causa dell'eccentricità della sua orbita, la sua presenza in ogni segno può variare dai 12 ai 32 anni. Plutone in Vergine c'è stato già dal 21 ottobre 1956 al 6 ottobre 1971 scorso. Il prossimo passaggio di Plutone nella sesta Casa astrologica avverrà tra il 30 ottobre 2202 e il 6 novembre 2217.hai un'età compresa tra i 51 e i 76 anni, Plutone si trovava nella Costellazione della Vergine al momento della tua nascita. Che cosa significa questo? Molto probabilmente i tuoi primi anni di vita sono stati pieni di ribellione e amore per la libertà. Poi, con il passare degli anni, lentamente questi impulsi si sono affievoliti, spingendoti alla monotonia, al moderatismo e al conservatorismo. Oggi sei una persona che segue uno standard alquanto elevato e regole rigide, costringendo anche gli altri a seguirle.si distinguono per perseveranza, resistenza e un'enorme pazienza. Il destino li ha dotati di buona salute e della capacità di guarire, consentendo loro di sopravvivere anche nelle condizioni più difficili, proprio come la fenice, l'uccello mitologico che risorge dalle sue ceneri, rinvigorito e pronto a iniziare un nuovo ciclo.l'intuizione è molto sviluppata, grazie a una "" che avverte questi nativi dei pericoli in arrivo, motivo per cui riescono ad uscire indenni anche nelle situazioni più difficili. Sul lavoro sono diligenti e responsabili. Peccato che le persone con questa disposizione di Plutone alla nascita siano piuttosto aggressive, a volte possono iniziare uno scontro senza alcun motivo. Sono molto esigenti, in grado di esercitare un controllo oppressivo sugli altri. A questo proposito, dovrebbero imparare a essere più tolleranti e pazienti con coloro che potrebbero non essere al passo con il loro perfezionismo.