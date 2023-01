Plutone in Scorpione

nel tema natale

è il pianeta del mistero. Rappresenta il mondo invisibile e misterioso, le ambizioni, il potere, la distruzione ed il rinnovamento. Secondo la nuova astrologia, Plutone ha domicilio in Scorpione, esaltazione in Gemelli, caduta in Sagittario, esilio in Toro. L'ultimo passaggio di Plutone in Scorpione è avvenuto tra il 6 novembre 1983 e il 18 gennaio 1995. Il prossimo transito avverrà approssimativamente tra il 24 dicembre 2229 e il 19 dicembre 2241., è molto probabile che nel tuo tema natale ci sia Plutone in Scorpione. Una forza che non può essere ignorata. Quelli che hanno Plutone in Scorpione nella mappa astrale, portano addosso un fardello astrologico piuttosto pesante, poiché sono persone che hanno vissuto una delle trasformazioni più importanti degli ultimi tempi a livello sociale.un certo desiderio di cambiare il mondo insito nell'animo di questi nativi, così come un bisogno particolare di rendere il mondo un posto migliore. Coloro che fanno parte di questa generazione immaginano di vivere in un Universo in cui non ci sono freni né restrizioni, per cui possono fare quello che vogliono, senza limiti o vincoli di nessun genere. Sono quelli che hanno dovuto imparare a risolvere da soli i propri problemi sin dalla tenera età, a volte utilizzando soluzioni rivelatesi più distruttive del problema stesso.nate con Plutone nel segno dello Scorpione di certo non difettano del senso di leader. A volte tendono ad essere impetuosi e forse un po' aggressivi, soprattutto quando vengono contraddetti o quando uno dei loro piani fallisce. In ogni caso, è gente che mostra un certo fascino, sanno come comunicare e ricevono molta ammirazione dalle persone che fanno parte della loro vita, anche perché hanno un magnetismo naturale davvero unico.