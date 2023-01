Plutone in Sagittario

nel tema natale

è un pianeta spirituale ed è promotore di trasformazione e cambiamento. Rappresenta il miglioramento, l'evoluzione, indica fino a che punto siamo disposti a cambiare noi stessi e se siamo capaci di farlo. Poiché Plutone impiega dai 12 ai 32 anni per attraversare un settore zodiacale, la sua posizione, in un dato segno, incide nella vita di milioni di persone in tutto il mondo, quindi, i suoi influssi riguardano intere generazioni.è transitato nell'area zodiacale del Sagittario il 18 gennaio del 1995 e ne è uscito 27 gennaio 2008 scorso. Il prossimo transito nel nono segno astrologico avverrà il 19 dicembre 2241 e ci resterà fino al 25 febbraio 2269. Plutone in Sagittario è in caduta, per questo motivo, le persone che hanno questa combinazione cosmica nella loro carta astrale non sempre si troveranno completamente a loro agio. Oltretutto, qui si è nella Casa di Giove, in un segno di Fuoco, opposto all'elemento acqua di Plutone., è proprio nei momenti di decadenza che questo pianeta dona ai suoi protetti la sua creatività per ottenere cambiamenti positivi. Quindi, se da un lato questi individui trovano difficoltà a relazionarsi nella vita di tutti i giorni, dall'altro raggiungono sempre i loro obiettivi, qualunque cosa costi. Dove chiunque altro si arrenderebbe, essi, spinti da ideali superiori, vanno costantemente fino alla fine.delle caratteristiche delle persone con Plutone alla nascita, è di mettere costantemente alla prova la loro onestà, confrontando di volta in volta lo stile di vita con gli ideali interiori. Essi hanno bisogno della libertà come il pane quotidiano. Hanno una fede incrollabile nell'umanità e, attraverso il rinnovamento, cercano di avvicinarsi quanto più prossimi alla perfezione. Dopotutto, il loro obiettivo non è la distruzione, ma la pulizia.