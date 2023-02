Plutone in Leone

nel tema natale

è il pianeta della vita che rinasce e si trasforma. Gli ci vogliono 250 anni per fare tutto il giro intorno al Sole. L'ultima volta che Plutone è entrato nella costellazione del Leone è stato il 4 agosto 1938 e ne è uscito il 21 ottobre 1956. Questo significa che tutti gli uomini e le donne che hanno un'età compresa tra 66 e 84 anni, è facile che nella loro carta astrale ci sia Plutone in Leone. Il prossimo passaggio avverrà approssimativamente tra il 26 agosto 2183 e il 30 ottobre 2202., distruttivo e rigenerativo, Plutone è il pianeta più temuto dagli astrologi. Quando fu scoperto, gli diedero il nome del dio mitologico degli inferi, colui che abitava tra la lava infuocata e l'oscurità. La sua forza può essere vista come un potente impulso purificatore che ovunque passa promuove profondi cambiamenti. In sua presenza tutto emerge in superficie, sia che provenga dal profondo, come l'istinto, sia che arrivi dall'aldilà, come lo spirito., alla luce di questi dati, si può dire le persone con Plutone in Leone alla nascita, facciano parte di quella famosa generazione X, Y, Z, cosiddetti "" oppure "". È il gruppo demografico di persone nate durante e dopo il secondo conflitto mondiale. Sono quelli che nel dopoguerra hanno lottato per l'uguaglianza e la giustizia sociale, rendendo migliori le condizioni di vita e di benessere, portando un forte aumento del tasso di natalità., Plutone in Leone nel tema natale è direttamente correlato all'energia magica della personalità. È come un grande potere che porta questi nativi a distinguersi dalla massa. Capaci di sentimento vero, sono terribili nella rabbia, magnanimi nella misericordia e nell'amore. Hanno un'eccezionale capacità di rinnovare le proprie forze. Il lato oscuro di questo contesto astrale è che porta ad essere individualisti. Questi nativi non tollerano obiezioni, rifanno il mondo a modo loro e cercano di interferire nella vita degli altri.