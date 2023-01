Plutone in Capricorno

nel tema natale

ha bisogno di 248 anni per attraversare tutto lo zodiaco sostando in media per circa venti anni in ogni segno. Ad oggi sono passati ventiquattro anni da quando il 27 gennaio 2008, Plutone è entrato in Capricorno, dove resterà fino al 19 novembre 2024. L'ultimo transito di Plutone in Capricorno iniziò l'8 gennaio del 1762, trattenendosi per quindici anni nel segno, fino al 5 aprile del 1777.c'è da dire che è il pianeta più piccolo e misterioso del nostro sistema solare ed è responsabile della trasformazione, del subconscio e dell'istinto. Plutone in Capricorno nel nostro tema natale non tollera la stagnazione o l'immobilità. Rimuove tutto ciò che ostacola lo sviluppo, spingendo le persone verso il miglioramento e il cambiamento in generale.in Capricorno alla nascita siamo spinti alla cautela, alla riservatezza, all'ambizione, alla determinazione nel vedere le cose realizzate. Nel periodo di Plutone nel decimo segno zodiacale, molti concetti sociali, nazionali e internazionali sono messi in discussione e sottoposti ad aggiustamenti e trasformazioni. Vale a dire che tutte le forme di potere crollano davanti all'urgenza di una riorganizzazione.di questa circostanza astrale è che le persone diventano dispotiche, ambiziose, hanno fiducia solo in se stessi. Spesso questi nativi non intendono ascoltare le opinioni degli altri. Inoltre, molti di loro si distinguono per il troppo orgoglio. Un'altra qualità negativa è l'invidia, queste persone tendono a provare un'invidia ossessiva verso chi ha più successo di loro nella vita.