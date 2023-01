Plutone in Bilancia

nel tema natale

le persone nate tra il 6 ottobre 1971 e il 6 novembre 1983, possono vantarsi di avere Plutone in Bilancia nella loro mappa stellare. Il prossimo transito di questo pianeta nella stessa area zodiacale avverrà tra il 6 novembre 2217 e il 24 dicembre 2229. In astrologia, Plutone è il pianeta che definisce gli aspetti della nostra personalità che non possiamo controllare, in quanto sfuggono alla nostra volontà, essendo così complessi e profondi. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che Plutone è il pianeta del nostro sistema solare più lontano dalla Terra e dal Sole.è chiaro che Plutone si presenta come una forza potente che ispira al cambiamento di un'intera generazione. Trasforma, distrugge, rinnova ed espande tutto ciò che tocca. Le persone con Plutone in Bilancia alla nascita hanno la capacità di comprendere ed esprimere con cognizione i concetti più profondi di giustizia e di diplomazia, dove le doti di obiettività ed equilibrio possono essere tanto una benedizione quanto una maledizione.sono persone che tendono a non avere pace finché non trovano una risposta o una soluzione alle cose a cui stanno partecipando. A causa delle qualità cardinali della Bilancia e del potere intrinseco di rinnovamento plutoniano, nei legami personali, lavorativi e sociali, possono esserci alcune difficoltà che sono generalmente intense e impetuose, poiché riescono a cambiare improvvisamente la vita a livello relazionale.tendono a vedere le diverse facce della stessa medaglia, potrebbero avere difficoltà a decidere la soluzione migliore. Infatti, l'indecisione è senz'altro un tratto collettivo di questi nativi, giacché spesso si lasciano troppo coinvolgere nelle questioni per prendere la decisione migliore. Per fortuna, la capacità di scendere a compromessi può fare la differenza, consentendo loro di vedere un problema da diversi lati e ottenere, così, una buona comprensione.