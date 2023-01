Plutone in Acquario

nel tema natale

, Plutone è un pianeta lento, questo significa che i suoi ritmi vanno oltre i tempi in cui generalmente si sviluppa la vita umana e, nel momento in cui il pianeta cambia Costellazione, è un punto di svolta e un vero traguardo. Infatti, se facciamo due conti, Plutone entrerà in Acquario il 23 marzo 2023 e ci resterà fino al 9 marzo 2043. Va ricordato che l'ultimo periodo di Plutone in Acquario si è verificato dal 5 aprile 1777 al 18 febbraio 1798., l'umanità si troverà in un periodo di transizione in cui le crisi degli ultimi anni si sovrapporranno alle nuove dinamiche che avremo modo di osservare nei prossimi decenni. Quando Plutone entrerà in Acquario, sarà il momento di prendere sul serio tutte le possibili alternative (), e affrontare con rinnovato impegno tutto ciò che negli ultimi anni si è rivelato inconcludente.porta con sé il potenziale per scoprire i problemi che ci eravamo rifiutati di riconoscere. Con Plutone in un segno fisso come l' Acquario nel sole natale, sono possibili cambiamenti concreti nella vita di tutti i giorni. Questo nativo dimostrerà un grande senso pratico ed organizzativo. Crescendo, vorrà sbarazzarsi di tutto ciò che diventa obsoleto, inutile o ingombrante, sia che si tratti di una relazione sentimentale o emotiva, sia che si tratti di oggetti o situazioni che non vorrà mai più rivedere.avrà Plutone in Acquario nella sua mappa astrale, vivrà un confuso disagio legato a profondi cambiamenti. Si guarderà allo specchio senza riconoscere se stesso, le sue ansie e le sue angosce. Sentirà il bisogno continuo di cambiare ambiente. La sua vita sarà segnata da un'alternanza di sensazioni, a volte inquietanti e a volte rassicuranti, passando da una condizione di totale inerzia a uno stato completamente operoso, reattivo e intraprendente. In ogni caso, saranno esperienze in cui varrà la pena lasciarsi coinvolgere.