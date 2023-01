grazie all'alto contenuto di fibre, le pere combattono la stitichezza;

contribuiscono ad abbassare il colesterolo;

sollecitano la guarigione dell'acne;

ideali per trattamento della gotta, dell'artrite e dei reumatismi;

contro l'anemia, giacché stimolano la formazione dei globuli rossi;

hanno effetto stimolante in caso di astenia;

aumentano la capacità produttiva delle cellule immunitarie;

aiutano a guarire dai calcoli renali;

alleviano gli stati febbrili;

sono un calmante per la tosse.

) è un problema piuttosto comune, dato che colpisce circa il 20% della popolazione. La causa più comune di stitichezza è dovuta a un rallentamento del transito intestinale, ciò si traduce in un pigro movimento del cibo attraverso l'apparato digestivo. Una dieta povera di fibre, l'età e una scarsa attività fisica, possono favorire la stitichezza.farmaci e integratori siano un valido aiuto contro la stitichezza, regolarizzare l'intestino e le feci è naturalmente possibile con una dieta apposita che combatta la stipsi. In quest'articolo presenterò alcune raccomandazioni alimentari contro la stitichezza. Per questioni prettamente alimentari, invece, vi consiglio di rivolgervi al vostro nutrizionista di fiducia.e come possiamo avvalerci delle proprietà di questi squisiti frutti prettamente autunnali?sono ricche di principi bioattivi che nutrono e apportano benefici a tutto l'organismo. Il loro contenuto d'acqua è pari circa l'85% del peso. Oltre alle vitamine A, B e C, le pere contengono cellulosa, pectine, tannino e minerali vari, tra cui: zinco, rame, ferro, manganese, iodio, ecc.sono indicate per ogni tipologia di disturbo, ma c'è da sottolineare che sono particolarmente rimineralizzanti, nutrienti, diuretiche e lassative. In pratica, le pere possono essere utilizzate nel trattamento di varie patologie, come malattie renali o cardiovascolari, nonché nella prevenzione di sintomatologie che insorgono a causa di un sistema immunitario debole ()., le pere hanno spiccata azione antiossidante. Siccome contengono molta vitamina A, le pere hanno anche un effetto benefico sugli occhi. La buccia delle pere contiene una sostanza speciale che agisce sulle proteine. Le persone che consumano pere giornaliermente hanno un minor rischio di sviluppare il cancro al colon o alla prostata., il succo di pera aiuta a regolare la digestione, ma è ottimo anche contro la tosse e l'asma. Ovviamente, le pere vanno consumate appena colte, preferibilmente con tutta la buccia. In questo caso, questi frutti hanno un notevole effetto lassativo e purificante.