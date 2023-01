Breve riassunto di Via col vento

"), è il titolo del libro pubblicato nel 1936 dalla scrittrice inglese. Il romanzo ebbe da subito un successo così strepitoso che dopo soli tre anni fu portato sul grande schermo. Dal racconto fu tratto un film che ebbe un eccezionale consenso di critica e di pubblico, ricevendo molti premi e diverse nomination per gli Oscar. Questo di seguito ne è un breve riassunto., in Georgia, con la descrizione di, figlia di, un ricco proprietario terriero. Rossella è una ragazza bella e intelligente, appartenente a una buona famiglia, per cui, viziata e molto capricciosa. A soli sedici anni era considerate la più bella ed elegante della contea. Sin da quando lei aveva sedici anni, era innamorata di, un uomo molto romantico e raffinato, che non l'ha mai ricambiata. Vide svanire il suo sogno di sposarlo quando scoprì che lui si era fidanzato con sua cugina), che viveva ad Atlanta. A quel punto, per dispetto, o per vendetta, Rossella accettò la proposta di matrimonio fatta da, il fratello di Melania., era cominciata la guerra di secessione americana, le truppe militari si stavano mobilitando per andare al fronte. Melania volle sposare Ashley prima che partisse per la guerra. Saputa la notizia, Rossella insistette affinché anche le sue nozze con Charles avvenissero prima. Più tardi, Rossella, incinta del marito, ebbe la notizia che il padre del suo bambino era morto di polmonite mentre combatteva al fronte., Rossella partì dalla sua casa di Tara per andare ad Atlanta, dove fu ospite di Melania. Durante il soggiorno da sua cugina, Rossella partecipò come infermiera per assistere e curare i feriti di guerra. Qui conobbe, un vero egoista e un opportunista con il quale ebbe una relazione., ciò fece riaccendere la speranza in Rossella affinché lui lasciasse sua moglie Melania per vivere la loro vita assieme. Ashley, invece, ripartì per la guerra e fu fatto prigioniero. Rossella continuò a mantenere la sua strana relazione con Rhett, poi decise di tornare a Tara.Tara non era come se l'aspettava. Sua madre era morta e suo padre impazzito. I soldati dell'Unione avevano saccheggiato e bruciato la sua casa senza lasciare cibo. Affamata, Rossella, un tempo orgogliosa, cominciò a scavare con le mani la terra in cerca di qualcosa da mangiare, giurando che non avrebbe mai avuto più fame., Rossella, resa matura dal dolore, prese il controllo della situazione e si pose l'obiettivo di salvare la sua famiglia dalla sofferenza. Decise così di sposarsi una seconda volta, mettendo gli occhi su, il ricco fidanzato di, sua sorella. Rossella sedusse e sposò Frank, spezzando il cuore di sua sorella, ma ottenne i soldi per salvare Tara. Tuttavia, durante una rapina, Frank fu assassinato, lasciando di nuovo Rossella da sola e senza sostentamento.sua nuova solitudine fu il pretesto per riavvicinarsi a Rhett Butler. I due si sposarono suscitando lo scandalo dell'intera città. La relazione, però, non andò come avevano sognato, poiché l'ombra di Ashley era sempre presente tra loro, soprattutto quando Melania si ammalò e morì, lasciando la strada libera a Rossella di coronare il suo sogno.che poteva finalmente realizzare la sua aspirazione di vivere con Ashley. Sennonché, improvvisamente, si accorse di non volere più Ashley ma Rhett il quale, stanco dei suoi continui capricci, l'aveva lasciata ed era andato via.che Rossella O'Hara giurò a se stessa che avrebbe fatto di tutto per riaverlo indietro, dicendo la famosa frase: