Plutone in Pesci

nel tema natale

impiega poco meno di un quarto di secolo per compiere l'intero giro del cerchio astrologico, con una media di stazionamento per ogni segno di circa vent'anni, periodo che può variare a seconda dell'area zodiacale in cui si trova. L'ultimo transito di Plutone in Pesci è durato pressappoco 24 anni, nel periodo tra il 18 febbraio 1798 e il 16 aprile 1822, mentre il prossimo passaggio di quest'ultimo pianeta del sistema solare nell'ultimo segno zodiacale avverrà a partire dal 10 marzo 2043 fino al 23 febbraio 2068.al giorno d'oggi nessuno possa vantare di avere Plutone in Pesci nel tema natale, è comunque interessante sapere che in questa circostanza astrale sono nate persone legate a una forte capacità di prevedere il futuro. In questi nativi sono potenti le percezioni extrasensoriali, inoltre, hanno una travolgente capacità di sacrificarsi per un ideale. Di negativo, in loro emerge prepotente una certa tendenza a rimuginare troppo su situazioni e/o persone.che la generazione con Plutone in Pesci nella carta astrale senta il bisogno di trasformare la propria vita emotiva attraverso credenze o verità trascendenti che spesso inducono in una sconfinata confusione ideologica. Tra le caratteristiche più preponderanti in queste persone, ci sono: trasformazione delle arti, elevazione delle emozioni, gusto del buio, esaltazione del sacrificio, trionfo della sofferenza, idealizzazione degli amori impossibili., le sconvolgenti trasformazioni plutoniane hanno molto effetto sui Pesci emotivi e sensibili. Con Plutone in Pesci alla nascita, si sviluppa uno speciale collegamento con la magia e il mistero. Sono persone dotate di un'intensa forza creativa e una dedizione verso gli altri. Sentono il bisogno di isolarsi per rigenerarsi e per superare le proprie prove esistenziali. Ossessionati dai loro sensi di colpa, sono capaci di abbandoni e rinunce molto dolorosi.