Nettuno in Toro

nel tema natale

è il pianeta dell'illusione, della spiritualità e dell'immaginario, per questo motivo, molti astrologi lo descrivono come il "". La sua energia ci permette di guardare oltre i limiti, penetrare nella coscienza superiore, accedere a tutto ciò che è paranormale. Nettuno rappresenta la dimensione della vita che non può essere vissuta, ma possiamo solo comprenderla e percepirla nella nostra immaginazione., Nettuno lo troveremo in Toro verso la metà di questo XXI secolo e sarà una combinazione molto potente poiché il secondo segno zodiacale è un'area in cui si enfatizzano le fantasie proposte da Nettuno. Non a caso, Nettuno in Toro nel tema natale dona alle persone una natura da seduttori e capacità visionarie. A loro piace la bella vita, i soldi e l'arte, particolarmente la musica e il teatro.che hanno Nettuno in Toro alla nascita sono persone pratiche e realistiche anche quando sognano. Hanno un buon occhio estetico, apprezzano le belle cose e lavorano per vivere nel benessere. Hanno difficoltà a capire come a qualcuno possa piacere qualcosa di poco attraente. Potrebbero fissarsi su una questione e non essere poi in grado di lasciar correre, perciò, una volta che iniziano un'attività o un'impresa, è difficile convincerli a fermarsi. Possono esagerare nella loro natura ambiziosa e subire conseguenze della loro avidità.tutti gli altri sono arrabbiati e si sentono frustrati, i nativi con Nettuno in Toro nella carta astrale sanno essere molto pazienti. Hanno la capacità di superare qualsiasi sfida sul loro cammino e spesso si ritrovano a ottenere più di quanto pensano. È facile che mettano radici e restino nello stesso luogo per parecchio tempo. Seguono il loro istinto e si prendono cura di completare i loro obiettivi al meglio delle loro capacità. A volte possono esagerare nella loro natura ambiziosa e subire le conseguenze della loro avidità.