Nettuno in Gemelli

nel tema natale

, Nettuno è associato all'arte in generale. Sotto i suoi influssi creativi si eseguono capolavori del cinema, della musica e della pittura, nascono le discipline umanistiche, si scrivono libri che cambiano in meglio la coscienza degli uomini. Ma la forza principale di questo pianeta è la fede. Se la sua presenza alla nascita è abbastanza forte, la determinazione di questo nativo sarà tale che nulla potrà fermarlo se decide di spostare le montagne., pertanto chi nasce in questo contesto astrale, in genere ha una natura interiore alquanto irrequieta e frenetica, sempre alla ricerca di esperienze nuove e varie. In questi nativi si osserva una misteriosa dualità dell'anima. Dovranno confrontarsi con una certa ambiguità di carattere e talvolta anche combattere una battaglia spirituale.di una generazione di persone che cercano di chiarire i propri ideali in modo razionale, facendo appello a stili di pensiero e strumenti di comunicazione attraverso i quali porre le basi di nuovi modi di percepire il mondo. Gli effetti di Nettuno in Gemelli nel tema natale non sono immediati, ma l'attività intellettuale di queste persone si fa sentire intensamente e molti cambiamenti avranno origine successivamente., con Nettuno in Gemelli nella carta astrale siamo chiamati a rivoluzionare le nostre convinzioni, la nostra spiritualità e i nostri sogni, il modo in cui vediamo il mondo e come ci organizziamo in esso. Questo perché quando Nettuno è in Gemelli, ispira le persone ad esprimere meglio i propri concetti e le idee attraverso la letteratura e le immagini, condizionando positivamente il pensiero e la comunicazione.