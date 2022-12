Nettuno in Ariete

nel tema natale

governa la dimensione spirituale, il mistico, la fede, l'ispirazione, l'inconscio collettivo e i fenomeni psichici. È colui il quale ci permette di intravedere cosa c'è oltre il mondo terreno. Potremmo descriverlo come una dimensione della vita che non può essere vissuta dai nostri cinque sensi, ma possiamo solo capirla e percepirla nella nostra immaginazione. Se vogliamo comprendere appieno il potere nettuniano, dobbiamo prima di tutto arrenderci ad esso, andare oltre i limiti della logica, sentirlo in noi e lasciarci trasportare dalle sue onde, solo così possiamo capire la vera essenza di questo pianeta.mette l'energia e l'impulsività del segno al servizio del bene e del giusto. Le persone nate in questo contesto astrale hanno una maggiore sensibilità rispetto ad altri, oltre che obiettivi molto chiari. Seguono i loro principi e le ideologie in modo inflessibile. Hanno bisogno di affermarsi attraverso la propria convinzione. Cercano di convertire gli altri intraprendendo una vera crociata. Hanno una missione e intendono realizzarla. Devono essere i migliori per distinguersi dalla massa.tendono ad intensificare i sensi, i sentimenti e le emozioni a seconda dell'ascendente. Crescendo, questa generazione mostrerà al mondo che è necessaria un'energia molto potente per andare avanti e che viene da dentro. Con Nettuno in Ariete al momento della nascita è possibile avere dei sogni agitati per tutta la notte. In questo caso, occorre cercare di evitare di prendere decisioni improvvise, soprattutto in un momento di profonda crisi spirituale o psicologica.prendono d'assalto il mondo. Il loro coraggio e la loro grinta gli consentono di dedicarsi a una causa onesta e dignitosa. Sono dei leader nati. Attraggono molti seguaci e spesso si trovano alla guida di manifestazioni a difesa dei propri diritti. Sono anche molto religiosi e credono che ci siano forze invisibili oltre l'universo tridimensionale. Non hanno paura quando si tratta di realizzare i propri sogni, ma sanno anche fermarsi nel caso in cui si rendono conto che i loro progetti sono irrealizzabili.