La piccola fiammiferaia in breve - Hans Christian Andersen

La piccola fiammiferaia

Hans Christian Andersen

", una toccante storia scritta dalla penna di, il letterato danese noto per aver narrato magnifiche storie per i più piccoli, la cui trama mira a stimolare un sentimento di compassione nel lettore attraverso il dramma vissuto dal personaggio della fiaba., "" è il racconto di una bambina che nell'ultima notte dell'anno, sebbene facesse freddo e le strade erano coperte di neve, camminava a piedi scalzi cercando di vendere dei fiammiferi per conto della sua matrigna. Per tutto il giorno non aveva venduto nemmeno un fiammifero. Triste e infreddolita, la ragazzina si sedette per terra e, per riscaldarsi, cominciò ad accendere uno alla volta tutti i fiammiferi. Il caldo della fiamma era così intenso che una persona a lei cara apparve tra le fiamme.È della vigilia del nuovo anno, per terra c'è tanta neve, una bambina molto povera si appresta ad attraversare le strade della città a piedi nudi, con sé porta diverse scatole di fiammiferi da vendere ai passanti. In verità, lei le scarpe le aveva quando era uscita di casa; erano quelle di sua madre, troppo grandi per lei, così, nella fretta di attraversare un incrocio, per non essere investita da una carrozza, le aveva perdute.. La poverina ha camminato tutto il giorno. Le sue piccole ossa sono intirizzite dal freddo, ma la vera sventura è che non ha ricevuto una sola moneta. Stanca, si siede in un angolo tra due case per ripararsi dal freddo. Le sue manine sono intorpidite dal gelo e diventano viola. A un certo punto pensa di accendere un fiammifero per cercare di scaldarsi un po'.e osserva la calda fiamma che si leva davanti ai suoi occhi. Tutto a un tratto si ritrova nel soggiorno di una casa, dove c'è una grande stufa che emana calore. È tutto molto bello. Purtroppo il fiammifero si spegne subito e con esso scompaiono il soggiorno e anche la stufa.", dice tra sé la bambina. Questa volta vede davanti a sé una grande tavola coperta da una bianca tovaglia, con sopra dei piatti di finissima porcellana e un arrosto di tacchino ripieno che emana un delizioso profumo. Allunga la mano verso il tavolo per cercare di mettersi qualcosa in bocca, ma anche la tavola, i piatti e l'arrosto svaniscono assieme alla fiamma del cerino.anche il secondo fiammifero si spegne, davanti a sé non vede altro che il muro freddo e impenetrabile. Poiché le cose che appaiono ogni volta che accende un fiammifero sono così belle, non ci pensa due volte e ne strofina un altro e un'altro ancora. Tutto ciò che vede, finisce allo stesso modo e nella sua mano non rimane altro che i resti di un fiammifero spento., dopo aver acceso l'ennesimo fiammifero, le appare davanti la persona più cara che ha:." Consapevole che il fiammifero presto si spegne, la piccola fiammiferaia continua ad accendere altri fiammiferi, fino ad esaurirli tutti. A quel punto la nonna prende la bambina per mano ed entrambe scompaiono nella notte. Ora la bimba non sente più freddo né fame e inizia a provare dentro di sé un'enorme felicità., un passante trova la bambina distesa per terra, circondata dai fiammiferi spenti, immobile, gelata per il freddo ma con gli occhi pieni di gioia e un sorriso stampato in volto.