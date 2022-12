Sistema immunitario innato, presente fin dalla nascita; Sistema immunitario adattivo, capace di riconoscere qualunque elemento esterno estraneo e di attivarsi.

Cattive abitudini nutrizionali; Carenza di vitamine e sali minerali; Eccesso nell’uso di alcool; Fumo; Scorretta idratazione del corpo; Problemi con il sonno; Carenza di attività fisica; Stress.

Vitamina C ;

; Vitamina A , che rinforza le barriere protettive del sistema immunitario;

, che rinforza le barriere protettive del sistema immunitario; Vitamine del gruppo B , con particolare attenzione alla B6 e B12, che aiutano il sistema immunitario a costruirsi una barriera difensiva contro le aggressioni esterne;

, con particolare attenzione alla B6 e B12, che aiutano il sistema immunitario a costruirsi una barriera difensiva contro le aggressioni esterne; Vitamina D, che mette in allarme i globuli bianchi affinché reagisca o prontamente agli attacchi degli agenti patogeni.

Lesono un vero e proprio concentrato di benessere per il nostro, specie ora che il freddo è arrivato e siamo nel pieno della stagione influenzale. Assumere vitamine è estremamente importante per il nostro corpo, in particolare nei periodi in cui ci sentiamo decisamente stanchi, perché è proprio in questi momenti che il nostro sistema immunitario rischia di indebolirsi ed andiamo incontro al rischio di prenderci uno una bruttaAlcune vitamine più di altre sono davvero importanti per il nostro organismo: lasono in grado di rendere il. Insieme a queste c’è anche lache grazie al suo potere, riesce ad innalzare le protezioni del nostro corpo. Ma a cosa serve la vitamina C ? E perché è così importante assumerla per il nostro organismo? Semplicemente perché, specie quando si tratta di malattie da raffreddamento o di influenza.Il giusto apporto di questa vitamina riesce a, anche attraverso l’assunzione di alimenti che la contengono, come ad esempio gli. Tuttavia, questi cibi, una volta trattati, possono perderne una grande quantità, con il rischio di non riuscire ad apportare il giusto fabbisogno al corpo, pertanto è consigliatocompensare tale carenza. Come già anticipato, non serve solo la vitamina C per rafforzare il sistema immunitario, ma è importante assumerne anche altre tipologie (che vedremo tra poco) ma intanto cerchiamo di capire quali sono ie ad aumentare la possibilità di prendere influenza e raffreddore.Per prima cosa è bene specificare che cos'è il: è l'insieme delledalle aggressioni di fattori esterni in grado di causare infezioni al nostro corpo. Le sue componenti sono dislocate in tutto il corpo e comunicano tra loro attraverso i. Esistono due tipi di sistemi immunitario:Il suo funzionamento è davvero complesso e affascinante, ma può accadere che, se non ce ne prendiamo cura con uno stile di vita sano, il sistema immunitario può indebolirsi e portarci a contrarre virus come quello influenzale o alle vie respiratorie. I fattori che contribuiscono al suo indebolimento sono molti, tra cui:Queste sono solo alcune delle motivazioni per cui il nostro sistema immunitario si indebolisce, rendendoci più sensibili all’esposizione a rischi provenienti dall’esterno, come. Per evitare che ciò accada è bene fare unae assumere il corretto quantitativo di, che lo stimolano e lo rendono vigile, pronto e attento alla difesa del corpo.Integrare nella nostra dieta particolariè di certo una buona abitudine per. Esistono diverse vitamine che sono considerate preziose per tenere sempre reattivo il nostro sistema immunitario, come ad esempio: