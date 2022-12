Il libro della Giungla in breve - Rudyard Kipling

Il libro della Giungla

Rudyard Kipling

), è il racconto classico pubblicato nel 1984 dallo scrittore e poeta inglese Rudyard Kipling. È la storia di Mowgli, le cui vicende hanno fatto il giro del mondo grazie anche al successo del fortunato cartone animato della Disney. Una delle principali attrazioni è stata la colonna sonora del film, con brani che oggi sono diventati dei classici di successo.In sintesi:è un bambino abbandonato nella foresta e allevato dalla lupacon il consenso del capobranco. Crescendo, il "" apprende la legge della giungla dai suoi due maestri, il buffo orsoe la saggia pantera nera. Ben presto gli sarà chiaro che la vita nella giungla non è affatto facile. Per vivere il ragazzo dovrà affrontare la tigre, il serpentee un branco di scimmie. Infine raggiungerà il paese in cui vivono gli umani.di 2 anni fu abbandonato in una cesta galleggiante sul fiume, nella giungla, dopo la morte dei suoi genitori. Per fortuna si trovò a passare da quelle parti Bagheera, la pantera nera, che lo salvò e lo portò da Raksha, una lupa che aveva appena partorito. La puerpera lo allevò come fosse suo figlio e lo chiamò, la malvagia tigre divoratrice di uomini scoprì l'esistenza del piccolo umano, andò a cercarlo con lo scopo di ucciderlo. Saputo del pericolo imminente a cui andava incontro Mowgli, ormai giovanotto, si riunì ilper prendere una decisione. Per la sua sicurezza Mowgli doveva lasciare la foresta e raggiungere il villaggio degli Uomini. La pantera nera si offrì volontaria per accompagnarlo., Bagheera confessò a Mowgli che lo stava accompagnando al villaggio dell'uomo per paura della tigre. Mowgli avrebbe voluto restare nella giungla, assieme a sua madre e ai fratelli lupetti, ma Bagheera fu irremovibile, poiché sapeva che il ragazzo avrebbe corso dei rischi., incontrarono Baloo, un orso dall'aria allegra, ma piuttosto pigro. Mowgli e Baloo cominciarono a giocare e divertirsi insieme e Bagheera, vedendo che tutto era tranquillo, si allontanò. Passarono pochi minuti quando Baloo cominciò a gridare. Alcune scimmie avevano rapito Mowgli e lo stavano portando al palazzo del loro re. Senza esitare l'orso e la pantera accorsero in suo aiuto. Mentre Baloo affrontava le scimmie, Bagheera fece montare il ragazzo sulla sua schiena e scappò via., però, c'era Shere Khan che con una zampata disarcionò il ragazzo. Cominciò la lotta tra la tigre e il cucciolo d'uomo. A un certo punto Mowgli stava colpendo la tigre con un ramo quando un fulmine lo colpì e prese fuoco. Mowgli legò il ramo in fiamme alla coda della tigre che si spaventò e fuggì via a tutta velocità.e i tre amici arrivarono al villaggio degli uomini. Per la prima volta Mowgli vide un altro essere umano. Baloo e Bagheera erano sicuri che Mowgli avrebbe vissuto il resto della vita felice e contento.