Tatoo: le tendenze per il 2023

Unsulla propria pelle vuol dire tante cose. C’è chi lo fa per ricordare per sempre un momento particolarmente importante della propria vita, “registrare” sulla pelle un successo, un evento, una ricorrenza, una data, un nome, qualunque cosa segni un grande cambiamento. C’è poi chi lo fa per affermare la propria personalità, le proprie idee, trasmettere un messaggio al mondo sul proprio modo di essere e di pensare. Ma c’è anche chi lo fa per, per arricchire la propria pelle con decorazioni di tendenza, che la rendano esteticamente più accattivante e poterlo sfoggiare in pubblico in estate o in particolari circostanze.Anche se la scelta del tattoo è qualcosa di estremamente personale, non è detto che non possa ispirarsi aidi uno specifico momento o una stagione.I tatuaggi, un po’ come accade per l’abbigliamento, gli accessori e i profumi, seguono delle precise tendenze che diventano dei veri e propri must to do per i cultori delle decorazioni sulla propria epidermide.Ci sono infatti periodi in cui va per la maggiore tatuarsi determinati simboli, altri in cui la moda riguarderà più che altro la parte del corpo in cui esibirlo e altri, infine, in cui sarà il colore il vero protagonista di una tendenza.Qualunque sia l’oggetto che detterà la modaper la successiva stagione, vediamo quali sono quelle da seguire in questo periodo e per tutto il 2023.C’è una caratteristica che distingue la natura stessa del tatuaggio e rappresenta il suo punto di forza e di debolezza allo stesso tempo. Se, da una parte, è vero che molte persone decidono di farsi tatuare proprio per mantenere sulla propria pelle un simbolo “per sempre”, è altrettanto vero che è l’idea del “per sempre” che inibisce molte altre.Può essere per ragioni religiose, culturali, familiari, ma anche per il timore di pentirsene col tempo,che molte persone decidono alla fine di desistere e non farsi tatuare nulla.Bene, è arrivato il momento giusto anche per queste persone, perché mai come ora e già dalla scorsa estate, va di moda il, quello che dura solo per qualche mese e poi si dissolve completamente senza lasciare alcuna traccia.Anche se l’idea rimanda ai tatuaggi che fanno i bambini con i loro personaggi del cuore, questi sono ben diversi, perché si può scegliere tra molti simboli e viene effettuato esattamente come un tatuaggio normale, conma non indelebile.A cosa si potranno ispirare gli appassionati di tatuaggio durante il prossimo anno?Se c’è una parola che andrà per la maggiore nel mondo, questo è. Sono proprio i tatuaggi colorati quelli che più di altri detteranno la moda per l’anno a venire. Un colore più di altri sta prendendo piede prepotentemente, nonostante gli alti e bassi conosciuti sin dagli albori della storia dei tattoo: il. Il rosso porpora, simbolo di personalità, che da forza e carattere alla propria opera d’arte incisa sul corpo, sta ritornando alla ribalta, questa volta con l’intenzione di popolare il maggior numero di tatuaggi possibile, almeno per tutto l’anno prossimo.