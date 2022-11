Oroscopo 2023 con le previsioni di Jennaro

è possibile sapere in anticipo come sarà il 2023 per i segni d'aria, acqua, fuoco e terra, il che ci permette di affrontare al meglio le decisioni che dobbiamo prendere in amore, sul lavoro, riguardo alla nostra salute, la famiglia, gli amici e il mondo che ci circonda. L'universo chiede a tutti noi di svegliarci e farci carico del nostro tempo. Leggi le previsioni per ogni segno e tutto ciò che devi sapere per scoprire cosa ti aspetta nel prossimo futuro., durante l'anno 2023, i segni d'aria (), e quelli d'acqua (), sentiranno più chiaramente gli influssi di Venere, Giove e Saturno, mentre i segni di terra (), e quelli di fuoco (), saranno più sensibili ai capricci di Mercurio, Marte, Urano e Plutone.Per l'Ariete il 2023 sarà un anno pieno di cambiamenti che lo arricchiranno di nuove opportunità, sebbene la prova più difficile che ti troverai ad affrontare non sarà il faccia a faccia con un avversario, ma con te stesso. Sentimentalmente, sarà un anno senza grossi problemi, anche se a volte sentirai il bisogno di indipendenza per concentrarti sui tuoi progetti. Sul lavoro, non solo ti distinguerai dagli altri, ma porterai al successo le tue idee generando un buon profitto. Così come giungeranno i riconoscimenti che stai aspettando, arriveranno anche i soldi.Il 2023 sarà un anno di relativa stabilità in ambito sentimentale per il Toro, il che è sicuramente una buona notizia per te, visto che cerchi sempre l'equilibrio nella tua vita. Tuttavia, riguardo al lavoro, se stai aspettando dei riconoscimenti, molto probabilmente non arriveranno se non nella seconda parte dell'anno. La grande sfida sarà imparare ad aspettare. Si tratta di non disperare, non dubitare delle tue capacità e non mostrare il tuo cattivo umore quando le cose non vanno secondo i piani.Questo sarà un anno piacevole per molti Gemelli, a patto di non rimanere ancorato nel passato e vedere che il futuro ti sorride. Nella sfera dei sentimenti, potresti essere coinvolto in una storia triangolare che ti terrà sulle spine. Riguardo al lavoro, il 2023 è anno che vedrà moltiplicarsi la tua creatività e l'audacia. Potrebbero esserci alcuni momenti di confusione, ma avrai sicuramente il talento per superarli e mettere ordine ai tuoi affari finanziari.Sta arrivando un anno di grande motivazione e fiducia in se stessi per i nativi del Cancro a livello di progetti e idee in campo lavorativo e professionale. Sin dall'inizio del 2023, sarai disposto a dare il meglio di te e questo atteggiamento non tarderà a mostrare risultati sia in termini di avanzamento professionale che di reddito. Sarà senza dubbio un periodo di grandi fatiche e sfide lavorative che verranno ampiamente compensate. Sfrutta le tue entrate extra per prenderti una pausa, fare un viaggio in coppia o in compagnia della tua famiglia.Per il re dello zodiaco si prospetta un anno brillante sotto tutti gli aspetti. Questo in arrivo è un periodo in cui metterai in risalto il tuo carisma e la creatività nel modo più travolgente. Ti saranno aperte le porte in termini di amore, lavoro e finanze. Pochi segni avranno nel 2023 un anno così luminoso come quello che attende il Leone. Sarà un momento di molte possibilità per incontrare una persona attraente e interessante con cui potresti scoprire di avere molte affinità.Un anno molto interessante e profondo attende la Vergine in termini di amore e relazioni, sia che tu sia single o che abbia una relazione stabile. Scriverai la tua vita come i capitoli di un libro. Apprezzerai le piccole cose dei tempi in cui eri felice e sarai grato/a per la tua vitalità e benessere in questo mondo frenetico che temi così tanto. Avrai l'opportunità di concretizzare vecchi progetti e desideri nascosti. Questo ti richiederà molto tempo, perciò, sarà più che mai necessario trovare un equilibrio tra riposo e attività. Famiglia e lavoro.L'anno precedente è stato piuttosto complicato per molti Bilancia, quindi, entrerai in questo nuovo anno completamente esausto/a. Niente paura, perché sta arrivando un momento di grandi opportunità sotto ogni aspetto. È tempo di avere piena fiducia in te stesso/a e di cominciare a dare vita a tutti quei progetti che per motivi diversi erano stati rimandati negli anni precedenti. La tua essenza generosa e affettuosa può riflettersi durante quest'anno con risultati positivi.Considerando tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, si può dire che gli Scorpioni sono accompagnati dal miglior angelo custode. Tuttavia, questo potrebbe essere un anno leggermente insidioso. Una delle lezioni più importanti che dovrai imparare e mettere in pratica ha a che fare con l'accettare te stesso/a e mostrare la sua essenza in tutto la sua bellezza. Questo sarà il primo passo di una trasformazione radicale che ti avvantaggerà durante tutto il 2023.Un grande anno attende il Sagittario, nel senso che comincerai a vedere i primi risultati degli sforzi compiuti negli anni precedenti. Questo non significa che non ci saranno contrattempi, ma piuttosto che potrai risolvere i problemi in arrivo senza grandi difficoltà, grazie anche all'esperienza che hai saputo maturare in questi ultimi tempi. Sentimentalmente parlando, l'anno inizierà con una grande voglia di amare. La sorpresa arriverà a metà anno con il ritorno di una persona del passato che ha segnato la tua vita.Dopo un lungo periodo in cui tutto sembrava essere disordinato e confuso, nel 2023 le cose inizieranno a chiarirsi e a prendere forma. Sarà un anno di consolidamento e soprattutto di ricompensa per la tua pazienza e la capacità di adattamento, insite nei nativi del Capricorno. Non arrendersi e fidarsi più che mai di te stesso/a saranno le chiavi del successo in quest'anno che si preannuncia fantastico. Approfitta del nuovo anno per diversificare i tuoi investimenti e fare alcuni acquisti e progetti che avevi in sospeso da tempo.Noterai che quest'anno il tuo talento sarà riconosciuto come mai prima d'ora. I tuoi colleghi ti stimeranno e ti prenderanno come punto di riferimento. I tuoi superiori ti premieranno per il suo lavoro. Avrai l'opportunità di espanderti, emergere e, quindi, migliorare considerevolmente il tuo reddito e con esso la qualità della vita. Verso metà anno inizieranno ad arrivare i guadagni extra che potrai investire nella ristrutturazione della tua casa e nell'accesso a certe comodità che desideravi da tempo.Un'energia molto positiva ti accompagnerà per tutto il 2023. È tempo di liberare il tuo pieno potenziale se vuoi raggiungere gli obiettivi preposti. L'astrologo Jennaro ti invita ad ascoltare il tuo istinto e camminare con sicurezza verso i tuoi obiettivi. Uno spirito elevato e una spiccata autostima saranno le note che segneranno la tua vita. Questo non significa che tutto sarà perfetto, ma piuttosto che qualsiasi ostacolo potrà essere superato dalla forza dei tuoi sentimenti.