Olio di oliva: i benefici sulla pelle

La data di produzione deve essere il più recente possibile. Scegliere un olio il cui luogo di fabbricazione sia lo stesso in cui è stato imbottigliato. Sull'etichetta ci dovrebbe essere scritto che si tratta di olio extravergine di oliva di altissima qualità. Dopo circa 9 mesi dall'apertura della bottiglia, la concentrazione di sostanze utili diminuisce. L'olio non tollera la luce solare, perciò è importante conservarlo in luogo chiuso.

, ma forse non tutti sanno che per le sue caratteristiche lo è anche al di fuori dal campo dell'alimentazione, in particolare nella cura della pelle. Il motivo? L'olio d'oliva può prevenire i segni dell'invecchiamento precoce e i danni dovuti ai raggi del sole. Perciò, se sei già un estimatore o un'estimatrice dell'olio extravergine di oliva in cucina, non devi far altro che aggiungerlo ai tuoi trattamenti quotidiani di bellezza.consente non solo di prevenire la comparsa delle rughe, ma anche di attenuare quei piccoli segni che già compaiono. Non a caso, questo magico fluido estratto dal frutto dell'olivo ha ottenuto una certa popolarità come prodotto cosmetico in quanto contiene una grande quantità di composti organici necessari per la pelle. Per esempio le vitamine A ed E, che prolungano la giovinezza dell'epidermide, rendendola più elastica e idratata. Inoltre, contiene vitamine B, D e K, necessarie per mantenere la pelle in buone condizioni.sono riluttanti a mettere sulla propria pelle l'olio ottenuto dalle olive credendo che, poiché è denso e ricco di acido oleico, potrebbe agire come sebo e ostruire i pori. È stato dimostrato, invece, che l'olio d'oliva, soprattutto extravergine, contiene antiossidanti che ci proteggono dai danni causati dai radicali liberi, oltre a rilasciare un ingrediente chiamato "" che è straordinariamente idratante, sia per la pelle sia per i nostri capelli, anche i più delicati., Le proprietà benefiche dell'olio d'oliva lo rendono un alleato perfetto per la nostra bellezza. Per esempio, se vogliamo rimuovere ciò che resta del trucco o di crema solare, il procedimento più efficace è l'uso di balsami e oli che si emulsionino con questi residui e aiutino a rimuoverli totalmente dalla pelle. Ed è qui che entra in gioco l'olio d'oliva, specialmente se è extravergine. Basta mettere poche gocce di olio e massaggiare, per poi lavare con acqua e sapone o gel idratante., grazie alle sue proprietà curative e la capacità di agire su alcuni batteri, l'olio di oliva è un valido alleato contro l'acne, i brufoli e la pelle secca e screpolata. Come se non bastasse, la vitamina D contenuta nell'olio, può dare un valido apporto anche a chi soffre di alcune patologie cutanee, come rosacea, psoriasi, eczema, ecc., attenuando l'arrossamento e calmando l'irritazione.per utilizzare l'olio di oliva è la sera, prima di andare a dormire. Essendo un idratante naturale, si può applicare un sottile strato direttamente sulla pelle, dopo la doccia, proprio come se fosse una crema per il corpo, tenendo presente che siccome è piuttosto grasso, bisogna lasciarlo assorbire bene dalla pelle prima di indossare i vestiti altrimenti possono macchiarsi., l'olio extravergine di oliva è uno dei migliori alleati nella cura della pelle. In virtù del suo alto contenuto di polifenoli, ha proprietà antiossidanti e anti età, giacché combatte la formazione dei radicali liberi i quali sono direttamente responsabili dell'invecchiamento delle nostre cellule. In materia di benessere, grazie ai suoi grassi monoinsaturi, l'olio d'oliva aiuta a regolare i livelli di colesterolo. Ovviamente, nel caso riscontrassi problemi di pelle, ricordati sempre di andare subito dal tuo dermatologo di fiducia.