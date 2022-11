Nettuno in Vergine

nel tema natale

, Nettuno personifica la volontà di oltrepassare i confini che separano l'anima dal resto del corpo. È associato all'assenza di limiti, ai sentimenti, alla fuga, al lasciarsi andare, ai sogni e le fantasie. È un pianeta che si muove tra due eccessi: dalla più alta coscienza spirituale, all'abisso dell'illusione e della disillusione. Sotto certi aspetti, Nettuno è anche il pianeta dell'inganno, e, quindi, degli impostori e dei falsi profeti.che Nettuno non è a suo agio in area Vergine poiché questo è un segno pragmatico e calcolatore, poco propenso al mondo dei sogni. Molto probabilmente, se avete Nettuno in Vergine nel tema natale non siete nemmeno tanto attratti dal mare e dall'acqua in generale. Infatti, astrologicamente parlando, è meglio che stiate alla larga da tutto ciò che è fluido se non volete che si verifichino spiacevoli inconvenienti.significa andare incontro a una notevole quantità di dubbi, giacché i suoi influssi emozionali provocano domande a cui il più delle volte la logica non può rispondere. Questi nativi possono essere piuttosto critici nei confronti dei loro amici e dei loro cari, ma questo è solo perché hanno grandi aspettative su di sé. La loro ambizione li porta a voler essere i migliori in tutto e vogliono che coloro che li circondano siano lo stesso.stimola una grande predilezione per la famiglia e la casa. Le persone nate in questo contesto astrale idealizzano il sogno di avere un alloggio accogliente, circondati dai loro figli e nipoti. La buona salute è importante per loro. Si preoccupano dei rischi ambientali, del cibo sano e dell'inquinamento. Hanno un senso molto forte di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Seguono alla lettera il loro codice etico e di giudizio morale.