Nettuno in Scorpione

nel tema natale

Nettuno indica enfasi, esaltazione, comprensione dell'ambiente circostante attraverso le proprie emozioni. Il peso esercitato da Nettuno su ciascun segno, quindi, è prevalentemente legato all'aspetto trascendente. L'area zodiacale in cui si trova al momento della nostra nascita è molto importante, poiché, come Giove, Urano, Saturno, e Plutone, anche Nettuno è un pianeta lento.è il pianeta della fantasia, dei sogni e le illusioni e, poiché lo Scorpione è un segno d'Acqua, qui la presenza di Nettuno spinge le persone verso una profonda purificazione dei desideri e degli ideali, per lo più attraverso pratiche esoteriche o mistiche, oppure in seguito a un processo di trasformazione psichica derivata da crisi personali o significative esperienze emotive. È come se sotto gli influssi di Nettuno in Scorpione, noi iniziassimo a vedere il mondo in un modo del tutto diverso., in nessun altro segno la presenza di Nettuno ha effetti così potenti sulle persone. Molti di coloro che hanno Nettuno in Scorpione nella carta astrale credono nelle scienze occulte, nei poteri paranormali e sono attratti da tutto ciò che è misterioso e sconosciuto, sebbene abbiano difficoltà a comprendere i propri sentimenti e le proprie consapevolezze. Ecco perché a volte, per fuggire dalla realtà, alcuni di essi cercano risposte nella droga o nell'alcol., Nettuno in Scorpione ha il potere di amplificare ulteriormente l'impeto e la vivacità di questo ottavo segno astrologico. Avere Nettuno in Scorpione nel tema natale ispira una sensazione secondo la quale tutto deve essere vissuto intensamente, fino alla fine. Questo succede perché le persone che nascono durante il suo passaggio attraverso quest'area zodiacale, crescendo, avvertiranno una spaccatura dei valori tradizionali e un maggiore desiderio di evasione dalla realtà.