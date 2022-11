Nettuno in Leone

nel tema natale

è il pianeta governatore del segno dei Pesci. È uno degli astri cosiddetti "" insieme a Urano e Plutone, tutti e tre anticamente sconosciuti in quanto non era possibile vederli ad occhio nudo. Data la sua grande distanza dal Sole, la poca luce che riceve Nettuno non riesce a riscaldare la sua atmosfera. Il suo colore blu intenso è dovuto alla presenza di gas metano e altri elementi tuttora sconosciuti. Su Nettuno ci sono i venti più turbolenti e veloci di tutto il sistema solare., Nettuno in Leone è in caduta, di conseguenza, qui i suoi flussi energetici e spirituali arrivano piuttosto smorzati. Quelli che hanno Nettuno in Leone alla nascita non riescono ad affrontare i cambiamenti, vivendo questa situazione come una sconfitta personale. Con il passare degli anni, le idee fantastiche sulla vita familiare e sociale non reggono di fronte alla realtà, per questo motivo, spesso sfociano in grande dispiacere. Da grandi combatteranno per i loro ideali, a volte fino all'aggressività o al fanatismo.che i nativi con Nettuno in Leone nella carta astrale tendono a concentrarsi fermamente sui propri obiettivi, attribuendo significati elevati nelle loro intenzioni (), che non sempre sono oneste. Per questo motivo, coloro che hanno Nettuno in Leone nel tema natale, sono coloro che appartengono () alla generazione di persone (), che hanno imposto il comunismo nei paesi situati nell'Est dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale., le persone che presentano Nettuno in Leone nella loro carta astrale sono molto creative, per cui potrebbero avere successo nel campo dell'arte in generale e della recitazione. Sanno come intrattenere gli altri. Sentono dentro di loro il dramma, tendono ad esagerare e vogliono provare tutto almeno una volta nella vita. Idealizzano l'amore, per questo possono passare attraverso cocenti delusioni emotive. Aspirano al potere, ma si rifiutano di riconoscere qualsiasi autorità. Amano così tanto i bambini che hanno difficoltà a crescere loro stessi.