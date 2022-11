Nettuno in Cancro

nel tema natale

compie il suo percorso attraverso i 12 segni zodiacali in poco meno di 165 anni, permanendo circa 14 anni in ognuno di essi. Perciò, se hai un'età compresa tra 1 e 84 anni, Nettuno può essere presente nel tuo tema natale in Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario o Pesci. Quelli con Nettuno in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Leone, o non sono più in vita oppure non sono ancora nati in questo momento.che hanno Nettuno in Cancro alla nascita sono molto attaccate alla casa e alla famiglia, sebbene questa loro dedizione possa essere spesso a senso unico. In generale, questi nativi sono molto sensibili ed emotivi, motivo per cui hanno una spiccata compassione per gli altri. Si propongono di formare una grande famiglia felice, un sentimento che estendono all'intera umanità. Sono spesso impegnati per la pace nel mondo, perché questo è uno dei loro più grandi desideri., Nettuno in Cancro nel tema natale rende le persone ipersensibili, un sentimento che di solito si manifesta durante le ricorrenze di famiglia, dove scoppiano in lacrime anche per una semplice emozione. Tendono ad essere nostalgici e ciò, sovente, provoca in loro delle delusioni. Tuttavia, fanno di tutto per non mostrare la loro sofferenza cercando di superarla con dei veri eccessi, come il consumo smodato di cibo, attraverso il quale confidano di reprimere le loro amarezze.questi nativi hanno sentimenti profondi e una grande empatia, le "" possono causare in cuor loro uno stato di malinconia, cosa che il più delle volte li spinge verso una confusione emotiva. La troppa sensibilità li porta ad essere convinti che nessuno li capisca. In ogni caso, lo sviluppo positivo nell'avere Nettuno in Cancro nella carta astrale è che queste persone sono viste come molto sincere, profonde, dolci, amorevoli e comprensive.