Nettuno in Bilancia

nel tema natale

è un pianeta spirituale e simbolo di ispirazione. Durante i suoi passaggi nel cosmo ci dà accesso ai sogni e ci rende sensibili ai problemi degli altri. Poiché Nettuno impiega più di 14 anni per attraversare ciascun segno astrologico, il suo transito in una determinata area zodiacale influenzerà un gran numero di persone in tutto il mondo, ecco perché la sua interpretazione si applica a intere generazioni piuttosto che a singoli individui.parliamo del transito Nettuno in Bilancia nel tema natale. In questa circostanza, Nettuno offre alle persone un enorme potenziale artistico, grandi ideali e idee sempre nuove. Le persone che presentano Nettuno in Bilancia alla nascita, generalmente hanno un vero talento per scrivere testi e poesie, dando origine a contenuti creativi in modo intuitivo. Di negativo c'è da dire che Nettuno è un pianeta che suscita una mancanza di chiarezza e ciò a volte porta un attributo negativo nelle relazioni personali, sociali e di lavoro.che la Bilancia è un segno che ispira un forte senso di giustizia, un sentimento che al passaggio di Nettuno si esalta e si amplifica. Infatti, l'ultima volta che Nettuno ha attraversato lo spazio della Bilancia, l'umanità ha cominciato a riprendersi dalla seconda guerra mondiale e un movimento di pace e di giustizia si è fatto sentire in tutto l'occidente, soprattutto laddove la gente aveva sofferto di più., Nettuno in Bilancia nella carta astrale, conferisce a questi nativi una sorta di idealismo e pacifismo. In questo frangente, l'attività del pianeta lento è molto evidenziata. Le persone nate in questa combinazione astrale sono portate a sognare un mondo di pace, libertà, uguaglianza e tolleranza. Con le loro capacità di diplomazia, comprensione e negoziazione, riescono ad aiutare gli altri a trovare ciò di cui il mondo ha un disperato bisogno, come pace, comprensione e giustizia.