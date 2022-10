Urano in Toro

nel tema natale

ed è lontano circa tremila milioni di km da noi. Urano è 4 volte più grande della Terra, il suo diametro è di 50.724 km. Nella sua orbita, che dura 84 anni e 7 giorni terrestri, Urano disegna un cerchio quasi perfetto ruotando rapidamente attorno al proprio asse. Infatti, un giorno su Urano dura solo 10 ore e 49 minuti. Questo significa che un anno su Urano è composto da 68.000 giorni.che il potere d'azione di Urano è alquanto limitato quando si trova a transitare in Toro poiché in questo caso incorrono due principi antagonisti, ossia: la velocità e l'imprevedibilità di Urano che si scontra con la lentezza e la stabilità del Toro. Inoltre, se da un lato la qualità fissa del Toro spinge a essere abitudinari, sotto la spinta di Urano si è più incostanti e imprevedibili. Siccome entrambe le energie sono piuttosto tenaci e ostinate, avere Urano in Toro nel tema natale può ispirare ad essere persone originali e pratiche, costantemente alla ricerca di innovazione, sebbene la testardaggine possa ritardare i loro progressi.largamente utilizzato dai rivoluzionari francesi durante i tumulti nel 1789,), ben si adatta al temperamento di chi presenta Urano in Toro alla nascita, dato che l'astro, oltre ad essere messaggero di libertà e ribellione, è portatore di cambiamenti rapidi e improvvisi. Questi nativi sono attratti da tutto ciò che è diverso e irregolare, il loro comportamento è agitato, nervoso e irrequieto., quelli che hanno Urano in Toro nella carta astrale sono parecchio cocciuti. Una volta che hanno preso una decisione, non c'è esortazione, ammonizione o minaccia che possa convincerli a cambiare opinione. A livello emotivo possono essere piuttosto sospettosi e gelosi, atteggiamenti che il più delle volte causano complicazioni sia in ambito sentimentale e familiare sia nel settore lavorativo e sociale.