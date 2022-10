Urano in Gemelli

nel tema natale

in un particolare segno zodiacale nella tua carta natale è importante da capire. Il modo in cui l'astro della libertà e dell'originalità si manifesta dipende molto dagli aspetti e da tutti gli altri elementi del nostro tema natale. Urano è considerato un trasformatore cosmico. È il pianeta della rivoluzione e di tutto ciò che è progresso e innovazione. Nell'astrologia moderna Urano è associato alle idee tecnologiche e alla scienza., l'insegnamento e l'apprendimento subiscono una sorta di cambiamento attraverso idee mirate a ottimizzare gli strumenti per lo scambio di informazioni. Sia Urano che l'area Gemelli sono collegati al pensiero umano, per cui i mezzi di comunicazione e di trasmissione si concentrano al suo passaggio nel segno, così come tutto ciò che riguarda l'energia elettrica. Durante questo periodo, Internet tende a raggiungere una più alta velocità e una migliore trasmissione dei dati.aiuta ad avere una mente più veloce, predisposta a cambiamenti improvvisi, specialmente se anche Mercurio è in buon aspetto. In questo caso è molto probabile che sorgano idee brillanti. Chi nasce con questa combinazione astrale tende ad essere affascinato dalle innovazioni e affronta con cognizione i progressi nel campo delle comunicazioni attraverso le nuove tecnologie. Ha una buona padronanza linguistica e la capacità di cogliere facilmente nuovi concetti per poi comunicarli agli altri.ci fa sentire più sicuri delle nostre idee, dei nostri sogni e del modo in cui ci accingiamo a raggiungere i nostri obiettivi. Quando Urano è in Gemelli, ci ricorda che possiamo adattarci a qualsiasi situazione, rammentandoci che di tanto in tanto è bene lasciarsi trasportare da fenomeni curiosi e argomenti insoliti, pur rimanendo logici e razionali.