Urano in Ariete

nel tema natale

simboleggia l'originalità, l'indipendenza, l'intuizione e l'improvvisa esplosione di vitalità. Il pianeta Urano suscita in noi un irresistibile bisogno di libertà. Tende a infrangere i limiti che sono diventati insopportabili e ci dà il coraggio e la determinazione di liberarci da ciò che è diventato zavorra. Poiché Urano impiega circa sette anni per attraversare l'area di ciascun segno zodiacale, la sua permanenza condiziona intere generazioni.dà un maggiore impulso alla libertà, all'indipendenza, al rinnovamento, alla realizzazione del nuovo. Poiché qui Urano è nella casa di Marte, insieme attribuiscono un potere straordinario a questo nativo il quale sarà in grado di superare ogni limite, distruggere il vecchio e creare nuova fantasie. Pertanto, con Urano in Ariete alla nascita non sarà mai superfluo fermarsi a pensare prima incamminarsi verso terre nuove e sconosciute.Urano è un pianeta riformista e l'Ariete è un pioniere nato, l'unione di queste due energie danno l'opportunità di procedere coraggiosamente in una direzione che chiunque altro esiterebbe a prendere in considerazione. C'è da dire anche che durante il transito di Urano in Ariete, l'emotività si fa più forte ed emerge un certo senso di superiorità. Queste persone vorranno dimostrare a tutti che la loro è una personalità unica e inimitabile.nella carta astrale significa anche impulsività e impazienza. Coloro che nascono in questo contesto astrale, spesso non riescono considerare con la dovuta attenzione i loro prossimi passi e i possibili risultati delle proprie azioni. È chiaro, quindi, che il loro irrefrenabile desiderio di andare sempre verso nuove direzioni può portarli a prendere decisioni affrettate e, perciò, farsi delle aspettative irrealistiche. Spesso, in amore, inseguendo le chimere si perdono la pura e semplice felicità.