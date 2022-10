Nettuno in Sagittario

nel tema natale

crea forze che vanno oltre i limiti mentali e spirituali. Rivela i segreti della natura, del cosmo e dell'uomo. È considerato un pianeta lento, poiché la sua orbita in ogni segno dello zodiaco dura circa 14 anni. Ci vogliono 165 anni per completare l'intero cerchio zodiacale. Ecco perché questo corpo celeste non influisce solo sul destino di pochi, ma su un'intera generazione.che hannosono visionari, idealisti, sempre pronti a voler cambiare il mondo. Crescendo sviluppano uno spirito avventuroso. Sono talmente affamati di idee e progetti che sembrano avere un continuo bisogno di qualcosa di insolito, incontrare persone nuove e nuove realtà. Quello che hanno non basta mai e vogliono sempre di più, sia che si tratti di sentimenti, lavoro, viaggi, prodotti di consumo o beni materiali.fa comprendere il significato della vita a un livello più profondo. Questi nativi sono attratti dalle grandi idee e di solito amano viaggiare e passare del tempo con gli altri. Sono alquanto tolleranti, ma a volte sono così presi dai loro ideali che non riescono a vedere la realtà. Generalmente, hanno la capacità di superare qualsiasi sfida se sono disposti ad applicarsi.con Nettuno in Sagittario alla nascita sono sempre alla ricerca della prossima avventura. Amano imparare cose nuove. Rimangono affascinati da fenomeni paranormali, profezie e altre forme di eventi insoliti. Il loro temperamento impetuoso a volte sconvolge il loro modo di agire, facendoli sembrare quasi delle canaglie. Tuttavia, spesso non si rendono conto di quello che fanno, e questo può farli finire in situazioni complicate se non stanno attenti.