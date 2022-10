Nettuno in Pesci

nel tema natale

è il pianeta che ispira la ricerca della dolcezza e della felicità, così come il desiderio di amare ed essere amati incondizionatamente. È l'astro che più di tutti esalta la compassione e l'empatia. Nettuno ci libera dagli attaccamenti materiali. Dà vita ai nostri sogni, al desiderio di raggiungere ciò che è bello e gioioso nella vita, qualcosa che va oltre il terreno. Nettuno è il pianeta che ispira l'arte, la musica, il canto, la danza, il teatro, la pittura, la poesia, i film, l'incanto e il romanticismo., per cui, quando transita nella dodicesima Casa astrologica, è come se un re fosse tornato nel suo regno dopo un lungo viaggio (). Pertanto, quando si trova in quest'area zodiacale, il pianeta si sente a suo agio e amplifica tutte le caratteristiche più sorprendenti dei Pesci.che hanno Nettuno in Pesci nel tema natale tendono ad essere più compassionevoli, tra i loro requisiti c'è una maggiore sensibilità e solidarietà e meno egoismo. Inoltre, l'ispirazione e la capacità creativa di Nettuno stimolano il modo come agiscono e interpretano la cultura, soprattutto nelle attività musicali e nel cinema, favorendo la rivelazione di musicisti e registi, usando l'arte quale mezzo per esprimere ciò che accade ogni giorno nella nostra società.rappresenta l'irreale, l'intangibile, l'illusorio, le cose che possiamo vedere solo con la nostra mente. Chi nasce in questa configurazione astrale sente di avere a che fare con la spiritualità, con la ricerca interiore, con il perdersi per poi ritrovarsi. Il guaio è che è a volte Nettuno in Pesci rende le persone troppo sensibili e malinconiche. Possono perfino aver paura dei propri sogni, del proprio subconscio, spesso con incubi difficili da spiegare.