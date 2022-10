Nettuno in Capricorno

nel tema natale

è il pianeta della coscienza cosmica, è associato al misticismo, al mistero, al sentimento di unione, allo sviluppo spirituale, all'ispirazione e all'immaginazione. La sua forza va al di là dei limiti imposti dalla nostra personalità e dal nostro ego, oltre a ciò che la mente logica può spiegare, ed è proprio per questo che spesso è difficile parlare di questo pianeta, definirlo, inquadrarlo entro certi confini, proprio perché non ha limiti.non si esprime al suo meglio giacché i nativi di questo decimo segno astrologico sono persone concrete, realistiche e poco inclini a sognare. Nei loro pensieri ci sono ricchezza e potere ed essi sanno come ottenerli. Perciò, sebbene Nettuno in quest'area zodiacale non si senta a proprio agio e non trovi i giusti sbocchi, può in ogni caso aiutare coloro che hanno questa configurazione nella carta astrale ad avere una marcia in più, una forza maggiore che può sostenerli, affinché, con fatica e sacrificio, possano portare al successo le loro idee e i progetti.sono determinate a realizzare i loro desideri più profondi, ma sono anche molto attenti a non inseguire sogni irrealizzabili. Essi hanno la capacità di risolvere qualsiasi problema si presenti davanti. Possono usare l'immaginazione per mettere in pratica le loro idee e trasformarle in denaro, mentre le questioni a carattere esoterico o religioso sono considerate con grande scetticismo e sfiducia., Nettuno è il pianeta che governa le nostre menti e influisce sul modo in cui pensiamo e parliamo. Siccome il Capricorno è uno dei segni più conservatori dello zodiaco, il transito di Nettuno qui dà una svolta metodica e razionale ai nostri pensieri. Si può dire, quindi, che quando Nettuno entra in un segno pratico e pragmatico come il Capricorno, i nostri pensieri scendono sulla terra, le nostre idee si fanno tangibili e la fantasia diventa realtà.