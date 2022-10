Nettuno in Acquario

nel tema natale

è il pianeta della fantasia, del misticismo, dei sogni e le illusioni. Per comprendere appieno l'energia nettuniana, dobbiamo prima di tutto arrenderci ad essa, sentirla nostra e fonderci diventando un tutt'uno con questa stella. Nettuno ci invita ad andare oltre i limiti della mente, a lasciare andare il controllo, a farci trasportare dalle sue onde, ad accettare più facilmente ciò che ci accade., Nettuno in Acquario è in esaltazione. In questa Casa astrologica, il pianeta dei sogni e delle illusioni si unisce alle qualità intuitive di Urano che la governa. Perciò, quelli che hanno Nettuno in Acquario alla nascita, sono inclini a portare chiarezza nella visione delle persone con cui entrano in contatto, coinvolgendole in azioni a sostegno della comunità. Essi considerano le relazioni interpersonali in una prospettiva di fratellanza universale.in cui Nettuno staziona in Acquario, le persone mostrano grandi aspirazioni sociali e filosofiche e un'ampia visione della spiritualità e della religione. L'intera generazione con Nettuno in Acquario nella carta astrale tenderà a semplificare la scienza e le conoscenze moderne. In pratica, il pianeta offre a questi nativi concetti e modelli più facilmente comprensibili e utilizzabili da tutti, con o senza tecnologia, oppure, semplicemente, con le sole risorse naturali dell'essere umano.può dotare le persone di speciali facoltà di chiaroveggenza, in particolare, del dono della profezia, della capacità di vedere indietro nel tempo e di comunicare con il mondo dell'aldilà. La freddezza e l'attitudine di pensare in modo astratto di questi nativi, rendono loro una visione utopistica sui criteri della giustizia sociale, mentre sul piano politico tendono ad affrontare i problemi in modo stravagante e originale.