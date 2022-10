Intrighi e morte sull'Adda

Il commissario Albani e i misteri del liceo

Un intrigo sulle sponde dell'Adda, nella provincia lombarda, tra Treviglio e Cassano D'Adda, in cui un avvenimento inaspettato mette in crisi la pace di un liceo di provincia. Il miraggio dei soldi facili, del divertimento assicurato a base di droghe e di sesso fanno di questo noir l'immagine realistica della cronaca dei nostri giorni. Il conflitto eterno tra l'amore promesso e l'instabilità dei sentimenti rende tragica la convivenza di due giovani studenti, che si rincorrono tra errori e pentimenti. Il commissario Albani si mette sulle tracce degli autori di delitti insoluti e dalla scuola muove le sue indagini e penetra nella realtà cittadina dei due paesi. C'è l'ombra del carcere i cui cancelli si aprono per chi non sa mettere un freno alle sue ossessioni. Eppure uno spiraglio di luce potrebbe arrivare dall'amicizia che vince sull'amore folle e corrotto dal risentimento.

di thriller, romanzi noir, eBook e libri gialli, storie di omicidi, criminali o menti tormentate, allora non puoi perderti "" ( Fratelli Frilli Editori ), l'ultimo libro di Antonio Gerardo D'Errico , eccellenza irpina della narrativa, considerato dalla critica "", vincitore del premio sezione Cultura di Monteverde in provincia di Avellino. Con questo nuovo racconto, il nostro autore è al suo quarto noir.dal sottotitolo del libro: "", lo scrittore e poeta Antonio Gerardo D'Errico ha ambientato la sua storia in una scuola. Precisamente, in un istituto di istruzione di secondo grado di Treviglio, una piccola cittadina in provincia di Bergamo posta sulla sponda dell'Adda, il cui protagonista è un professore di religione di Cassano d'Adda, un piccolo centro appartenente alla provincia di Milano, collocato sulla sponda avversa del fiume., il nostro scrittore ci parla di un fatto che è successo nell'istituto e che ha sconvolto completamente la vita di questa scuola., come ha rivelato lo stesso autore del libro in un'intervista rilasciata in streaming ad, riferendosi al recente episodio accaduto in una scuola campana, dove un bidello è accusato dell'omicidio del professore di sostegno, ucciso nel cortile di una scuola a Melito di Napoli, precisando -- che nel suo racconto non muore il professore, ma il custode., come ha puntualizzato lo stesso autore del thriller, la scuola è un luogo come tutti gli altri, dove può succedere di tutto, proprio come tutto può accadere in un qualsiasi altro contesto sociale.