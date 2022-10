I sintomi reumatici e come alleviarli

Ti è capitato spesso di avere disturbi e dolori localizzati ai muscoli, alle articolazioni o alle ossa senza un apparente motivo? Bene, sappi solo che la causa non è la troppa umidità o il cambio di stagione! Potrebbe trattarsi invece di reumatismi.Il dolore muscolare può essere davvero fastidioso quando si fa più intenso: non conoscerne il motivo costituisce una fonte di stress e preoccupazione in più.I dolori muscolo-scheletrici possono dividersi in due categorie: traumatici o reumatici.La differenza è da individuare nella causa che li provoca. Isono scaturiti da un evento esterno, quindi una caduta, uno strappo o uno sforzo eccessivo.sono causati da infiammazioni di articolazioni e muscoli dovute a patologie.I reumatismi o malattie reumatiche sono patologie che provocano, a causa, dolore diffuso a muscoli, articolazioni, ossa e in alcuni casi anche organi.Sono malattie croniche che colpiscono prevalentemente le donne senza discriminante di età.In molti associano questo tipo di patologie all’età senile, ma in realtà si manifestano anche nella gioventù.Tra le malattie reumatiche conosciute possiamo menzionare il lupus eritematoso sistemico, l’artrite reumatoide, la sclerodermia e la febbre reumatica.La lista si fa lunga: attualmente infatti si conoscono più di 100 patologie ascrivibili a questo gruppo.Trattandosi di malattie croniche con il tempo potrebbero portare a complicanze fino ad impedire il movimento della zona colpita: è perciò molto importante non sottovalutarle.I sintomi delle malattie reumatiche sono diversificati in base alla zona colpita maggiormente: si può trattare di undi muscoli, articolazioni e ossa e portare progressivamente alla riduzione delle funzionalità muscolari.In alcuni casi si verificano sintomi da infiammazione sistemica come stanchezza, febbre e malessere.Quando ad essere colpiti sono gli organi interni si può riscontrare una difficoltà a respirare, incapacità di ingerire cibo e insufficienza renale.Le cause sono varie, ma alla base c’è una combinazione traSi nasce con una predisposizione, ma a farle scatenare nella maggior parte dei casi è uno stimolo esterno, come per esempio un virus.Ciò che può contribuire alla comparsa dei sintomi sono anche stili di vita poco sani, una postura scorretta mantenuta per molto tempo, traumi accidentali.Negli ultimi tempi si è visto che anche gli ormoni possono portare allo sviluppo di malattie reumatiche.Purtroppo, la prevenzione di malattie reumatiche è impossibile: quello che si può fare è condurre uno, curando l’alimentazione, ma soprattutto il movimento.Un’attività fisica svolta regolarmente e senza troppi sforzi costituisce una vera e propria medicina perché permette di rafforzare la muscolatura.È sempre consigliabile farsi visitare da esperti prima che i sintomi diventino più insistenti.Per ridurre il fastidio e contrastare i sintomi esistono farmaci come i, che con la loro doppia azione