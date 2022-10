Festa per bambini in casa: cosa preparare da mangiare?

, lo sanno le mamme e anche chi per lavoro prepara dei piatti per i piccoli degustatori. Farli contenti non è affatto facile, anche se a volte è sufficiente un po’ di semplice inventiva e tutto va per il verso giusto.da preparare per unadevono essere sicuramente, adatti al palato dei piccoli, ma anche accattivanti per gli occhi. Ma cosa si può preparare per una festa di bambini in casa? Ecco alcune idee molto interessanti.I cibi da proporre per una festa per bambini, in casa devono poter essere. Questa è la prima regola: i bambini devono poter continuare a giocare, anche mentre mangiano. Se non si vuole ricorrere alle solite patatine in busta, un’ottima alternativa sono tutte le preparazioni che si possono fare con del semplice: prime fra tutte lecon il pomodoro, meglio evitare la mozzarella, per andare sul sicuro.Si possono preparare delle semplici sfogliatine con pesto genovese Tigullio , oppure delleda arricchire con del, in modo tale che siano come dei semplici panini, ma molto più gustosi e ai piccoli non cadrà il ripieno. Per renderli più accattivanti gli si potrebbe dare la forma di una tartaruga o di un qualunque altro animaletto.Ottime sono anche delle, oppure delle semplici, forse poco leggere, ma estremamente golose, da completare con dello zucchero a velo.Quando si prepara un menù di compleanno per bambini, di sicuro ilè un grande alleato per la preparazione di, molto semplici e sempre perfetti per i piccoli. Ovviamente non si parla del semplice tramezzino, troppo scontato, anche se, per i bambini è un vero e proprio must, soprattutto con prosciutto cotto e formaggio, ma di involtini, che, in fondo, non sono altro che dei classici sandwich travestiti da cibo invitante per gli occhi. Glipossono essere farciti con dei würstel, della senape, ma anche con una frittata e del formaggio spalmabile. Ottimo sarebbe conoscere i gusti di buona parte degli invitati, giusto per non sbagliare. Ma in fondo, niente paura, se non li mangiano i piccoli ci penseranno i grandi a darsi da fare.Un’ottima idea per trasformare i soliti tramezzini è quella di utilizzare dellee preparare, sì, deima dalle: stelle, cuori, galletti e dinosauri, non c’è limite alla fantasia. In questo caso, le preparazioni potrebbero anche seguire le stagionalità, cosa vuol dire? Che sotto Halloween i tramezzini possono essere a forma di zucca e a Natale a forma di alberelli.Per concludere, senza dimenticare i classici rustici che non abbiamo citato ma che fanno sempre gola, ottime sono lecon gli ingredienti che più si preferiscono, che sia formaggio spalmabile o prosciutto non ha importanza, ai piccoli piaceranno sicuramente.