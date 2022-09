Urano in Vergine

nel tema natale

è il pianeta simbolo dei cambiamenti imprevedibili e risolutivi che arrivano senza preavviso. È l'astro che va contro il buon senso, colui che rompe gli schemi stabiliti, portando il nuovo e liberandoci dai vecchi legami divenuti obsoleti. La libertà è la sua prima condizione vitale. È necessario essere liberi di pensare per esporre le proprie idee, ribellarsi, reagire alle ingiustizie e immaginare il proprio futuro., Urano in Vergine è in esaltazione, per cui nascere in questa particolare condizione astrale conferisce alla mente una maggiore capacità di esaminare, studiare e indagare, oltre a favorire un una certa originalità verso qualsiasi problema o progetto. Gli influssi di Urano in Vergine nel tema natale possono fornire una più grande aspirazione di dare il proprio contributo al mondo, incluso escogitare nuovi modi per migliorare la qualità della vita. La dinamicità e la sensazione che non ci sia tempo da perdere per migliorare, può essere maggiore in queste persone.hanno un vero talento per gli affari e questo li rende persone finanziariamente di successo. Sono indipendenti e piuttosto eccentrici. Danno l'impressione di essere esternamente tranquilli, ma dentro ribollono di curiosità. Sono disposti a provare tutte le nuove tecnologie, soprattutto quelle che riguardano la salute, l'ambiente e l'igiene. Hanno una certa predisposizione per sostenere a curare il suolo, l'aria o l'acqua. Sentono il bisogno di rivoluzionare il modo in cui l'individuo si propone di essere utile alla società., le persone nate con Urano in Vergine lavorano sodo. Sono molto attenti ai minimi dettagli e a tutto ciò che gli altri non noterebbero nemmeno. Questi nativi diventano spesso degli specialisti insostituibili, inventando cose pratiche molto utili per la società. L'altro lato della medaglia è che costoro finiscono per avere una natura agitata e piena di contraddizioni, per cui spesso si trovano a dover affrontare problemi nei rapporti con i loro partner e le persone che li circondano.