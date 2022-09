Urano in Scorpione

nel tema natale

simboleggia l'originalità, l'indipendenza e l'energia cerebrale che improvvisamente esplode innescando l'irresistibile bisogno di libertà. Urano tende a rompere quei limiti che sono diventati insopportabili, ci dà il coraggio e la volontà di lasciare andare ciò che è diventato un peso. L'area zodiacale in cui si trova Urano al momento della nostra nascita è molto importante, poiché, come Giove, Saturno, Nettuno e Plutone, è un pianeta lento che apporta trasformazioni, la cui influenza può durare diversi anni.è uno dei posti migliori per Urano giacché il desiderio di cambiamento, l'impulsività e la spontaneità sono qualità che già caratterizzano quest'ottavo segno dello zodiaco. Tutto questo fa sì che il pianeta della rivoluzione e dell'innovazione si senta a suo agio. Tuttavia, l'astrologo Jennaro raccomanda a coloro che hanno Urano in Scorpione nel tema natale, di imparare a controllare le proprie emozioni o, almeno, cercare di trattenerle. Soprattutto, dovranno frenare il loro senso di vendetta, perché può portarli nell'abisso dell'odio e della crudeltà.suscita determinazione, volontà, forza mentale, potere di concentrazione e uno spirito che non può essere sconfitto, non importa quanti e quali ostacoli si devono superare. Attraverso lo scintillio nei loro occhi e la loro voce misteriosa, questi nativi trasudano un che di mistico e allo stesso tempo inquietante. Le forti emozioni che spesso li travolgono, possono portarli a circostanze rovinose, ma ciò non li spaventa né li ferma.con Urano nel segno dello Scorpione nella carta astrale sono carismatiche, ambiziose, creative e non hanno paura dei cambiamenti. Il loro spirito è assai determinato. Hanno forti esplosioni di energia e non si fanno scrupolo se devono usare metodi poco ortodossi per ottenere ciò che vogliono. Generalmente occupano una posizione attiva nella vita sociale, anche se difficilmente si adattano ai bisogni degli altri e rompono facilmente le relazioni quando queste diventano troppo stantie.