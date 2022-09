Urano in Sagittario

nel tema natale

. È un corpo celeste fatto di energia ribelle che ci allontana dal passato per creare nuovi pensieri e modi di agire. Ci infonde la voglia di andare oltre i limiti, al di là dei confini, aprendo nuovi orizzonti. Urano promuove il rinnovamento mettendo in discussione la situazione del momento, ma ciò che sconcerta è che Urano può risvegliare in noi cambiamenti improvvisi, una nuova personalità che arriva e risveglia le nostre coscienze.delle caratteristiche distintive di una persona con Urano in Sagittario nel tema natale è sicuramente la lotta per la libertà e l'indipendenza. Energia e dinamismo sono la spinta decisiva per raggiungere il successo nella vita. A costoro piace essere costantemente in movimento, stare fermi in un posto per molto tempo li demoralizza. Amano sognare e filosofare, ma c'è da dire che i loro sogni sono abbastanza concreti, per cui trasformarli in realtà sarà molto semplice.sono persone inclini a riconsiderare le proprie opinioni, i propri principi di vita, i loro valori e la loro visione del mondo. Molto probabilmente, il loro pensiero è soggetto a continue trasformazioni. Non è importante per lui o lei rimanere attaccato a quei dogmi o rituali stabiliti da secoli. Persone del genere mettono in discussione tutto e vogliono sapere di persona come e perché funziona.hanno un forte potenziale e un alto livello di energia se non indeboliti dalla presenza di altri pianeti dissonanti nel tema natale. Percepiscono gli stati d'animo delle persone intorno loro e sanno essere molto persuasivi. Spesso riescono ad ottenere il consenso anche di quelli che li si oppongono attivamente. Inoltre, in questo aspetto si manifesta una certa determinazione a iniziare qualcosa di nuovo con la forza d'animo di resistere alle difficoltà e alle incomprensioni.