Urano in Leone

nel tema natale

è considerato il pianeta dei cambiamenti e dell'originalità ed è fautore di eventi imprevedibili. Urano dà vita a trasformazioni improvvise e opportunità inaspettate. È responsabile delle manifestazioni del genio umano che apporta innovazioni nell'arte o nella scienza. Urano controlla qualsiasi ricerca e/o scoperta ed è responsabile dello spirito e del buon umore. Come si comporta Urano in Leone lo imparerai continuando a leggere questo post.mentre Urano sostava nel segno zodiacale del Leone, i tratti dominanti della tua personalità sono la logicità, la determinazione e la costante ricerca di cose nuove. Hai uno stile di vita piuttosto attivo e non disdegni il cambiamento. Ti piace essere una guida per gli altri, quindi fai del tuo meglio per convincere le persone della tua unicità e autorevolezza. Di sicuro, il tuo fascino e la forza d'animo ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi., le persone con Urano in Leone nel tema natale amano distinguersi dalla massa e adorano ascoltare i complimenti lusinghieri che gli vengono rivolti. Costoro tendono a vestire abiti originali e stravaganti, per poi soffermarsi a vedere come gli altri girano la testa per guardarli. Come dei veri Casanova riescono ad affascinare e a sedurre chiunque, ma hanno difficoltà a trovare l'anima gemella poiché a loro occorre una persona che li adori remissivamente.di quelli che hanno Urano in Leone alla nascita è l'irascibilità e l'impulsività. È quasi impossibile controbattere con calma le loro opinioni, per cui è meglio abbandonare completamente la discussione con essi. Questa caratteristica causa loro molti problemi, sia nella vita personale che sul lavoro. Spesso vanno incontro a spiacevoli imprevisti e sorprese. A volte capita che in nome della libertà e l'indipendenza, possano lasciare non solo un lavoro stabile ma anche abbandonare la propria famiglia e gli amici.